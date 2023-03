Nasce "Corde Festival Gubbio". Presentato il ricco programma di eventi

Nasce a Gubbio "Corde Festival", prima edizione di una manifestazione fortemente voluta dai musicisti eugubini Francesco Fagiani e Paolo Ceccarelli per festeggiare il traguardo dei dieci anni della scuola di musica "Al Fondino" di cui sono entrambi titolari e soci; scuola che oggi conta 250 iscritti di tutte le età, dagli 0 agli 80 anni. Il festival, patrocinato dal Comune di Gubbio, celebra non solo l'importante anniversario, ma vuole essere anche un omaggio alla musica e si propone così di portare a Gubbio alcuni tra i chitarristi più acclamati del momento, sia nazionali che internazionali. Si inizia con il chitarrista acustico Luca Francioso, artista poliedrico veneto con numerose produzioni alle spalle, sia musicali che come scrittore, che venerdì 14 aprile alle ore 21.00 si esibirà nella sala ex refettorio della Biblioteca Sperelliana di Gubbio. Nella stessa location, il prossimo 21 aprile alle ore 21.00 toccherà invece al duo tutto eugubino dei fratelli Sara Jane e Paolo Ceccarelli salire sul palco con il loro progetto “Musica Quasi Spensierata”: voce e chitarra elettrica/lap steel per un repertorio ricercato e intimo. Il 28 aprile ore 21.30 il chitarrista umbro Gabriele Bianchi presenterà in anteprima il suo nuovo album “Parts of me” al The Village Pub con il suo quintetto. Venerdì 5 maggio ore 18 è la volta di Simone “Poca” Matteucci, chitarrista fingerstyle perugino che ci farà ascoltare brani tratti dal suo album “Tales from the fingers”, un disco strumentale di sola chitarra acustica, interamente suonato con le tecniche fingerstyle e percussive. E per chiudere la rosa dei concerti, vera punta di diamante di questa prima edizione, ospite di Corde Festival Gubbio sarà l’incredibile chitarrista britannico Jon Gomm che si esibirà il 6 maggio ore 21 sempre all’Ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana, per la data esclusiva umbra del suo tour Italiano. Il fenomenale chitarrista/songwriter inglese, diventato recentemente Main Artist del marchio Ibanez, ritorna nel nostro Paese con il suo virtuoso e rivoluzionario stile chitarristico. I suoi live sono una combinazione di energia, delicatezza ed estrema profondità.

Un festival dunque che esalta la città di Gubbio, e le location che negli anni hanno accolto tutte le iniziative della scuola di musica Al Fondino e in particolare dell’associazione Archè, promotrice dell’evento. Oltre ai concerti, Corde Festival ha inserito nel suo cartellone eventi collaterali, andando a ribadire “l’importanza della musica in tutte le sue forme e a tutte le età” come sottolineato dai direttori artistici Francesco Fagiani e Paolo Ceccarelli. In collaborazione con Spazio Liuteria, altra creatura dell’associazione Archè, giovedì 4 maggio alle 15 il chitarrista Alessandro Dominguez proverà le chitarre realizzate dagli studenti liutai durante il corso 2022/2023, mentre il 5 maggio ore 11 il fotografo eugubino Pietro Biraschi terrà un workshop intitolato “Fotografare uno strumento di liuteria”. Per bambini/bambine e famiglie sono stati invece pensati gli eventi di domenica 16 aprile e domenica 30 aprile alle ore 11. “Do Re Mi piace la musica”, veri e propri concerti interattivi

concepiti per coinvolgere l’intera famigla in un ascolto attivo, secondo i principi della MLT di E.E. Gordon. Senza divisione tra pubblico e artisti, i partecipanti saranno immersi nel cerchio sonoro fatto di voci e strumenti.

