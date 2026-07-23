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A Sigillo la presentazione del libro “Il viaggio”, scritto dal dott. Marcello Paci

Venerdì 31 luglio 2026, alle ore 18:00 presso la Chiesa di San Giuseppe.

Si terrà venerdì 31 luglio 2026, alle ore 18:00 presso la Chiesa di San Giuseppe di Sigillo, la presentazione del libro “Il viaggio”, scritto dal dott. Marcello Paci. L’opera è ambientata nell’autunno del 1943 e racconta il ritorno da Roma verso Sigillo, lungo la via consolare Flaminia. Prendendo spunto da un episodio reale vissuto dal padre dell’autore, il racconto intreccia memoria e immaginazione, storia e paesaggio, narrando un lungo percorso compiuto in gran parte a piedi attraverso i centri minori del Lazio e le città e la natura dell’Umbria. La stessa via Flaminia assume un ruolo centrale, diventando protagonista insieme agli uomini e scenario di un percorso di crescita e maturazione. Nel corso dell’incontro, il Prof. Vincenzo Ambrogi dialogherà con l’autore, mentre alcune letture tratte dal volume saranno affidate a Valter Romagnoli. L’appuntamento rappresenta un’occasione di approfondimento culturale e di riflessione sulla memoria storica, sui luoghi attraversati dalla via Flaminia e sul valore umano e simbolico del viaggio.

Gubbio/Gualdo Tadino
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