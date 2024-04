Pallavolo: 3-1 a Monza, Perugia è campione d'Italia

Il Sir Susa Vim Perugia è campione d'Italia di pallavolo uomini per la seconda volta nella sua storia. La squadra umbra ha infatti vinto per 3-1 (19-25, 25-23, 27-25, 25-20) sul campo del Mint Vero Volley Monza in gara-4 della finali scudetto, aggiudicandosi la serie per 3-1 e conquistando quindi lo scudetto. Perugia completa così il proprio poker stagionale: Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club. Per coach Angelo Lorenzetti è il secondo titolo consecutivo dopo quello dell'anno scorso alla guida dell'Itas Trentino, e il quarto in carriera in tre società differenti. Il match winner di oggi è stato lo schiacciatore Wilfredo Leon, fuoriclasse polacco ex cubano, autore di 25 punti.

Perugia

28/04/2024 20:51

Redazione