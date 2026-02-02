Skin ADV

Passaggio di consegne al comando dei vigili del fuoco di Perugia

Rocco Mastroianni è il nuovo comandante.

Si è svolta questa mattina, nella sede centrale del comando, la cerimonia ufficiale di insediamento dell'ingegnere Rocco Mastroianni, nuovo comandante dei vigili del fuoco di Perugia. L'evento ha visto la partecipazione del personale operativo, tecnico e amministrativo, riunito per accogliere il nuovo dirigente. Il passaggio di testimone è stato presieduto dal direttore regionale dell'Umbria, l'architetto Valter Cirillo, che ha presentato personalmente il suo successore. Cirillo lascia la guida del comando dopo quasi un anno e mezzo: prima come comandante titolare e, a seguito della sua nomina a direttore regionale lo scorso novembre, come comandante reggente. Nel prendere la parola, l'ingegner Mastroianni ha rivolto "un sentito ringraziamento all'architetto Cirillo per il prezioso lavoro svolto". Ha poi sottolineato - riferisce una nota de vigili - la ferma volontà di proseguire nel solco della continuità operativa, garantendo il massimo impegno in sinergia con la direzione regionale dei vigili del fuoco dell'Umbria per rispondere al meglio alle esigenze del territorio. Il nuovo nuovo comandante è nato a Lauria (Potenza) nel 1964 e si è laureato in Ingegneria civile all'Università di Salerno. Vanta una carriera di alto profilo nel Corpo nazionale. Entrato nel 1994, ha prestato servizio a Venezia e in diverse direzioni centrali a Roma. Nel suo percorso dirigenziale spiccano: la guida del comando provinciale di Viterbo (2022-2024), la recente promozione a dirigente superiore nel giugno 2025, con l'incarico presso l'Ufficio per il soccorso della Direzione regionale Toscana, una vasta esperienza operativa nelle emergenze sismiche che hanno colpito le Marche (1997), l'Emilia Romagna (2012) e il Lazio (2016). In ambito istituzionale, ha inoltre ricoperto l'incarico di segretario del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi

Perugia
02/02/2026 15:24
Redazione
02/02/2026 16:08 | Attualità
Protezione Civile, conclusi a Foligno i corsi per aspiranti volontari
Si è concluso al Centro regionale di protezione civile di Foligno, con una giornata intensa e partecipata, il ciclo dei ...
Leggi
02/02/2026 16:04 | Sport
Ivan Varone nuovo calciatore rossoblù
As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Us Salernitana a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2026 le pr...
Leggi
02/02/2026 15:27 | Costume
Magione festeggia la sua centenaria Maria Luisa Faluomi
Familiari, amici e Amministrazione comunale attorno a Maria Luisa Faluomi per festeggiare il traguardo dei suoi cento an...
Leggi
02/02/2026 12:57 | Attualità
Rfi, lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Orte-Falconara
Dal 25 febbraio al 6 marzo, Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) svolgerà lavori di potenziamento infrastrutturale sull...
Leggi
02/02/2026 12:56 | Cultura
È tempo di Nero Norcia: a Perugia la presentazione della 62esima edizione
Torna il tradizionale appuntamento con Nero Norcia, la mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, v...
Leggi
02/02/2026 12:08 | Sport
Tre premi per il Judo Kodokan Gubbio al Gran Galà delle arti marziali
L`associazione eugubina ha ricevuto tre importanti riconoscimenti al Gran Galà delle Arti Marziali FIJLKAM "Premio Ernes...
Leggi
02/02/2026 11:53 | Attualità
Lezioni della Polizia Locale agli studenti dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda
Nell`ambito dei progetti scolastici miranti al potenziamento curriculare e all`arricchimento del percorso educativo degl...
Leggi
02/02/2026 11:44 | Politica
Nuovo finanziamento da 820 mila euro in arrivo a Gualdo Tadino
Un nuovo e importante finanziamento è in arrivo a Gualdo Tadino. L’Amministrazione comunale ha ottenuto l’accoglimento d...
Leggi
02/02/2026 11:16 | Costume
A Gubbio la 64° edizione del Carnevale dei Ragazzi
Il Centro della Gioventù di Gubbio organizza per domenica 15 febbraio il 64° Carnevale dei Ragazzi. Partecipano carri al...
Leggi
02/02/2026 10:39 | Attualità
Gualdo Tadino: piscina comunale, incontro con gestore e utenti, chiusura temporanea per accelerare i lavori di riqualificazione
Lo scorso Venerdì 30 Gennaio si è tenuto un incontro presso sede municipale inerente il tema della Piscina Comunale. Pre...
Leggi
Utenti online:      466


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv