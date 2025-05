Presentato il calendario degli eventi estivi 2025 del Comune di Gualdo Tadino

È stata presentata martedi 27 maggio presso la Sala Consiliare del Municipio la nuova Programmazione Estiva degli Eventi 2025 promossa dall’Amministrazione Comunale. Un ricco calendario di appuntamenti (non definitivo visto che fino al 2 giugno c’è tempo per inserire le iniziative) che animerà Gualdo Tadino a partire dal 1 giugno e proseguirà fino a settembre, offrendo a cittadini e visitatori un’estate all’insegna della cultura, del divertimento e della valorizzazione del territorio. Ad illustrare il cartellone degli eventi sono stati il Sindaco, Massimiliano Presciutti e l’Assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi. “Una programmazione che ci rende attrattivi per tutti i gusti e le età - ha sottolineato il Sindaco, Massimiliano Presciutti – con tanti eventi differenti che renderanno l’estate gualdese appassionante e coinvolgente. Il calendario di quest’anno nasce da un lavoro condiviso, frutto di una collaborazione attiva con associazioni, attività economiche, Pro Loco e tante realtà del territorio con cui abbiamo mantenuto un dialogo costante e una reale condivisione di intenti. Ringrazio per questo anche gli Assessori Bazzucchi e Locchi, che da mesi hanno instaurato un confronto diretto con il mondo associativo ed economico della città, contribuendo alla realizzazione di un programma armonico, senza sovrapposizioni e pensato per valorizzare ogni singola iniziativa. Non mancheranno gli eventi di grande qualità nei prossimi mesi, con tante iniziative che si svolgeranno nel centro storico, un luogo a cui teniamo particolarmente come amministrazione e che stiamo sostenendo concretamente anche attraverso specifiche misure, come i bandi usciti nei mesi scorsi, che stanno riscuotendo successo e trovano conferma nelle imminenti inaugurazioni di nuove attività. Il programma di eventi estivi sarà finanziato con investimenti pubblici, che non gravano sulle tasche delle attività economiche locali, ma che sono sostenuti anche da contributi importanti ricevuti da Fondazione Perugia, Regione Umbria e GAL”. Il primo appuntamento è già alle porte: l’estate gualdese prenderà ufficialmente il via domenica 1 e lunedi 2 giugno con il tradizionale Palio di Primavera, evento legato ai Giochi de le Porte che da anni apre simbolicamente la stagione estiva e coinvolge l’intera città in un clima di festa e partecipazione. Il cartellone prosegue poi con un susseguirsi di iniziative che spaziano tra generi e pubblici diversi. Grande attesa per l’arrivo di Teo Mammucari con la trasmissione RAI “Lo Spaesato”, che andrà in scena mercoledì 25 giugno presso il Teatro Don Bosco, portando a Gualdo Tadino l’attenzione nazionale e una serata di spettacolo di grande richiamo. Sempre a giugno, dal 26 al 29, il centro storico si trasformerà in un percorso del gusto con i truck dello Street Food, quattro giornate dedicate ai sapori, alla convivialità e alla musica dal vivo. L’estate continuerà con un altro appuntamento di rilievo nazionale: il 5 e 6 luglio Gualdo ospiterà i Campionati Italiani di Tiro con la Balestra, un evento sportivo affascinante e fortemente identitario che richiamerà nel cuore della città le migliori compagnie di balestrieri da tutta Italia. Uno dei momenti più attesi sarà sicuramente sabato 9 agosto, quando, nella splendida cornice naturale della Valsorda, arriverà la Premiata Forneria Marconi con il tour “Doppia Traccia”, tappa del festival Suoni Controvento, per un concerto dal forte impatto emotivo e artistico che unirà musica e paesaggio nell’ottica della sostenibilità e degli obiettivi dell’Agenda 2030. Ma il programma non si esaurisce qui. Lungo tutta l’estate sono in programma spettacoli teatrali, concerti, serate dedicate ai più giovani con dj set e band emergenti, eventi per bambini e famiglie come le serate “Lune-di’ Stelle”, le iniziative legati a i “Giochi de le Porte”, tornei sportivi e iniziative culturali che coinvolgeranno piazze, quartieri, frazioni e luoghi simbolo della città. Tornano anche le rassegne cinematografiche come “Lumière – Calici di Cinema” alla Rocca Flea, passeggiate ecologiche, escursioni in montagna, eventi enogastronomici e le immancabili sagre, a cominciare dalla Festa del Fuoco di Grello fino alla Sagra della Bruschetta di Morano Osteria, che accompagneranno tutta la stagione con i sapori della tradizione. Da ricordare inoltre anche gli eventi del: Motoclub (19 e 20 Luglio), di Miss Italia (7 agosto), degli Sbandieratori e Musici città di Gualdo Tadino (2 Agosto), del Festival di San Biagio (21-24-28-30 Agosto) e della gualdese Eleonora Bianchini, che si esibirà in un concerto il 26 Agosto alla Rocca Flea. Rocca Flea che sarà inoltre protagonista anche di “Gualdo È Donna – Stagione teatrale estiva al femminile”, progetto curato da Daniele Gelsi che ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Perugia. Il programma è stato curato e promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con numerose associazioni e realtà del territorio e vede quest’anno la collaborazione di Propaganda Studio, che si è aggiudicata l’incarico per la comunicazione, la grafica e la promozione della rassegna, già al lavoro per la realizzazione dei materiali ufficiali. “La programmazione estiva 2025 – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi - è il frutto di un lavoro condiviso che ha coinvolto tante realtà del territorio, con l’obiettivo di offrire un’estate varia, accessibile e di qualità. Avremo appuntamenti di rilievo come “Lo Spaesato” con Teo Mammucari, Suoni Controvento con la PFM, i concerti di Grazia Di Michele e di Eleonora Bianchini, lo Street Food Festival, il Festival San Biagio, spettacoli teatrali, eventi per bambini e giovani, sagre, escursioni e tanto altro. Un ricco programma di iniziative che ha visto il contributo di tanti e diversi soggetti cittadini, in un piacevole clima di collaborazione. Il format del calendario ricalca quello degli ultimi anni, con le piazze del centro protagoniste. Per questo abbiamo stanziato 7 mila euro per ciascuna delle tre piazze principali, per un totale di 21 mila euro a sostegno delle iniziative. Un ringraziamento sentito va a tutte le associazioni, alle attività economiche, agli uffici comunali per il lavoro organizzativo e a Propaganda Studio per la comunicazione. La collaborazione costante e il sostegno diretto del Comune hanno permesso di costruire un calendario ampio, armonico e partecipato, che animerà Gualdo Tadino per tutta l’estate”.

Gubbio/Gualdo Tadino

27/05/2025 15:56

Redazione