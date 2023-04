Proseguono nel centro di Foligno i controlli della Polizia di Stato: 85 le persone identificate

Oltre ai quotidiani servizi di controllo del territorio, garantiti nell’arco di tutta la giornata dagli agenti delle Volanti del Commissariato della Polizia di Stato di Foligno, sono proseguiti anche i servizi straordinari “Borghi Sicuri” finalizzati ad assicurare la massima tranquillità ai cittadini del folignate. Il dispositivo, predisposto dalla Questura di Perugia, ha visto l’impiego degli uomini del Commissariato e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche che hanno monitorato il centro cittadino, le aree industriali e i centri abitati più periferici con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza – reale e percepita - e prevenire i fenomeni di microcriminalità diffusa e i furti in abitazione. Per arginare il fenomeno e intercettare eventuali “visitatori” venuti in città per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato 5 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a controlli più approfonditi le persone sospette o con precedenti specifici. Durante le verifiche, sono stati effettuati anche dei pattugliamenti appiedati nelle vie più isolate del centro, con funzione di deterrenza per i reati in genere e lo spaccio di stupefacenti. Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici dove si è proceduto a identificare gli avventori (al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati) e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS, tra le cui quelle che prevedono l’obbligo di esposizione nel locale del titolo autorizzativo posseduto, della tabella dei prezzi dei prodotti somministrati, dell’elenco delle bevande alcoliche, della tabella dei giochi proibiti. Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione in città hanno identificato 85 persone e monitorato 54 veicoli senza rilevare particolari criticità.

Foligno/Spoleto

13/04/2023 14:00

Redazione