Riprendono a pieno ritmo le attività dell'Universita della Terza Età di Umbertide

L’Università della terza Età UniTre di Umbertide dopo due anni di attività ridottissima dovuta alla pandemia presenterà agli iscritti e alla cittadinanza per l’anno accademico 2021/2022 il suo piano formativo. Questo piano formativo si muove in continuità, con quanto UniTre aveva avviato alla sua apertura e quindi si muove nell’ottica di integrare diverse culture e diverse generazioni oltre che promuovere Umbertide e le attività culturali e sociali che animano la città. UniTre si augura di ritrovare l’ interesse e l’entusiasmo che aveva animato la nascita di UniTre ad Umbertide e si propone di potenziare le attività sia per gli argomenti che per la loro affinità con le aspettative degli associati. In primo luogo, si riprendono le attività interrotte a marzo 2020 con il primo lockdown e riprese solo alcune in modalità on line che hanno interessato pochi associati per la difficoltà di utilizzare uno strumento nuovo per riprendere con continuità con quanto già fatto e in secondo luogo apertura a nuovi argomenti e nuove docenze.

I settori di interesse saranno ancora :

settore linguistico con attività riguardanti la lingua italiana e le lingue straniere (corsi di lingua italiana, francese ed inglese)

Il settore storico e letterario con interesse locale e nazionale ( storia dell’800, storia sociopolitica di Umbertide dal dopoguerra ad oggi, storia di realtà produttive della nostra città, importante sarà il lavoro presentato dalla professoressa Edvige Pucci sulle Ceramiche Pucci)

Settore scientifico che coinvolgerà varie discipline( continuerà la serie pillole di scienza e sarà arricchito con inserimento di argomenti anche apparentemente ostici da trattare come la teoria dellaRelatività)

Il settore tecnologico (trattato attraverso i personaggi le innovazioni e le trasformazioni sociale indotte)

Il settore artistico iconico con lo sviluppo di ideazione e manualità

Il settore musicale con l’intento di approfondire la conoscenza della musica a partire da quella, tipicamente italiana, del melodramma.

Il settore teatralee cinematografico

Settore Natura ecologia e salute o aspetti di approfondimento legati anche alla salute e alle malattie.

Presentazione di libri e incontri con gli autori

Seminari e Dibattiti

Sarà presente in rappresentanza dell’amministrazione Comunale il vicesindaco Dott.ssa Annalisa Mierla L’apertura con la presentazione delle prime attività del programma che sarà ampliato in seguito anche basandolo sull’andamento delle riaperture legate alla pandemia sarà fatta il giorno sabato 9 ottobre 2021 presso il Salone Conferenze del Centro Culturale San Francesco di Umbertide a partire dalle ore 16,30. L’apertura dell’anno accademico sarà preceduta dalla presentazione del libro di Monsignor Pietro Vispi “LE PIETRE PARLANTI” a partire dalle ore 15.30 da parte dell’autore. In questo libro Monsignor Vispi, a partire da pietre notevoli che si incontrano passeggiando per il paese e comunque accessibili facilmente propone in modo originale la storia di Umbertide e nello stesso tempo denuncia gli episodi di trascuratezza che hanno portato testimonianze importanti della storia di Umbertide al degrado o alla scomparsa. Il libro è quindi nella sua originalità e nella qualità delle fotografie in esso contenute anche una fonte di documentazione importante non deteriorabile nel tempo a memoria futura. Saranno presenti alla iniziativa il prof. Gustavo Cuccini presidente nazionale emerito dell’associazione e il Vicesindaco Annalisa Mierla in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Si invitano associati e cittadini a partecipare all’evento a partire dalle ore 15.30.

Città di Castello/Umbertide

06/10/2021 12:19

Redazione