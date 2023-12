Rotary Gubbio assegna premi "Creiamo speranza" e "Bottega storica" al giornalista Simone Filippetti ( nella foto ) e al negozio di abbigliamento Emily

Appuntamento del Rotary Club Gubbio con la tradizionale FESTA DEGLI AUGURI 2023 che si terrà sabato 16 dicembre, alle ore 20 nella cornice di Villa Montegranelli.

"In linea con lo slogan 2023/2024 del Presidente del Rotary International Gordon R. McInally “CREIAMO SPERANZA NEL MONDO” – dichiara il Presidente del Rotary Club Gubbio Massimo Angeli - l’invito che rivolgo a tutti è di adoperarsi per realizzare questi valori. La Festa degli Auguri è l’occasione per rinsaldare lo spirito di unione e solidarietà che ci contraddistingue con la realizzazione dei progetti rotariani, sottolineando messaggi costruttivi."

Nel corso della conviviale, verranno assegnati i riconoscimenti "HANNO ONORATO GUBBIO" e "BOTTEGA STORICA". “HANNO ONORATO GUBBIO” va a SIMONE FILIPPETTI, affermato giornalista di caratura internazionale del Sole 24 ore, con la seguente motivazione: “Per l’autorevole competenza nell’ambito del giornalismo economico-finanziario e per le brillanti pubblicazioni, che hanno dato lustro ed eccellenza alla tanto amata Gubbio”. Nato a Gubbio, Filippetti ha iniziato la carriera come cronista per il Giornale. Da oltre 20 anni lavora per Il Sole 24 Ore. Ha vissuto a Milano e a New York, dal 2019 scrive reportage da Londra e fa il commentatore televisivo per Rai 2, Rete4 e TgCom24. Nel 2016 ha vinto il premio State Street come Giornalista dell’Anno. È autore di Serenissimi Affari (Marsilio, 2014); I signori del lusso (Sperling & Kupfer, 2019), biografia del banchiere Giovanni Tamburi; Un pianeta piccolo piccolo (Il Sole 24 Ore, 2021), saggio storico-filosofico sulla globalizzazione.

“BOTTEGA STORICA” va a EMILY ABBIGLIAMENTO, la cui data di fondazione risale al 1961, con la seguente motivazione: “Per i 62 anni di attività all’insegna della cortesia, professionalità, passione, al servizio del buon gusto e dell’eleganza”. Ritirerà il premio Mauro Frenguellotti, titolare dell’emporio insieme alla sorella Enrica. L'intrattenimento della serata sarà a cura di DJ Line, per una conviviale sottolineata dallo spirito di unione, impegno e divertimento. Il ricco menù è curato ad arte dalla famiglia Mencarelli.

Gubbio/Gualdo Tadino

13/12/2023 16:56

Redazione