Sabato 2 aprile giornata straordinaria dedicata alla Raccolta Alimentare per i rifugiati Ucraini accolti a Gualdo Tadino

Una giornata straordinaria destinata ad una raccolta alimentare in favore dei rifugiati Ucraini accolti a Gualdo Tadino, è questa l’iniziativa che si svolgerà durante la giornata di sabato 2 Aprile in tre supermercati cittadini (Conad City in Corso Piave, 22; Gala in via Flaminia sud, km 189, Coop in Via Vittorio Veneto, 26). L’iniziativa che fa parte di “Insieme per l’Ucraina” è stata presentata giovedì 31 marzo presso la Sala Consiliare del Municipio alla presenza del Sindaco, Massimiliano Presciutti e vede la collaborazione di: Comune di Gualdo Tadino, Unitalsi, Banco di Solidarietà, Confraternita S.S. Trinità, Pro Morano, Pro Loco Pieve di Compresseto, Pro Loco Cerqueto, Pro Loco Rigali, Pro Loco Cartiere-Casale-Caselle, Lions, Rotary, Gruppo Fotografico Gualdese, Misericordia, C.V.S, Unigualdo, Gruppo Sorgente Protezione Civile, Croce Rossa, M.A.S.C.I, Carabinieri in Congedo. Hanno contribuito all’iniziativa in vari modi anche le aziende: Icom, Visual e Dunia Pack. “Fin dall’inizio di questo conflitto, insieme alla grande rete di associazioni di volontariato che abbiamo sul territorio – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti –, stiamo lavorando per poter accogliere al meglio i profughi ucraini giunti a Gualdo Tadino e quelli che stanno continuando ad arrivare, al momento ne sono arrivati in città 134, ospitati in case private con la quota dei minori che supera il 50%. Sabato 2 aprile sarà una giornata importante con tanti volontari che ci aiuteranno in questa raccolta alimentare straordinaria: voglio ringraziare perciò le Associazioni e le Pro Loco per il supporto, tutte le persone che metteranno a disposizione il loro tempo ed i supermercati che hanno aderito. Quello che verrà raccolto sarà destinato a Gualdo Tadino e distribuito per sostenere i profughi che abbiamo qui e le famiglie che li stanno ospitando gratuitamente dall’inizio dell’emergenza”. La solidarietà di Gualdo Tadino, dunque, prosegue e tutta la città con questa iniziativa si impegnerà in una raccolta alimentare per sostenere i profughi ucraini accolti sul territorio. L’Amministrazione Comunale, in sinergia con le associazioni di volontariato e le Pro Loco, ha organizzato una raccolta alimentare sabato 2 aprile dalle 8 alle 20 nei supermercati cittadini che hanno aderito. I volontari, contraddistinti da apposita pettorina, saranno presenti nei diversi supermercati per raccogliere i prodotti alimentari che i cittadini sceglieranno di acquistare e di donare tra quelli individuati come i più necessari. Successivamente i beni saranno donati ai rifugiati ucraini accolti dai cittadini gualdesi nelle loro abitazioni.

I supermercati aderenti:

Conad City in Corso Piave, 22;

Gala in via Flaminia sud, km 189,

Coop in Via Vittorio Veneto, 26

Gubbio/Gualdo Tadino

31/03/2022 13:24

Redazione