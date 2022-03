Volley, Champions League: Sir Perugia cede al tie break contro Itas Trentino nella semifinale d'andata

È della Trentino Itas la gara d’andata della semifinale di Champions League. I ragazzi di Lorenzetti sfoderano una grande prestazione e la spuntano al tie break sulla Sir Sicoma Monini Perugia dopo due ore e mezza di pallavolo sublime e di spettacolo clamoroso.

I Block Devils di Nikola Grbic lottano con cuore e determinazione, spinti dal calore del PalaBarton, portano a casa una sconfitta, ma un punto comunque importante nell’economia delle due gare che lascia aperta la qualificazione. Giovedì prossimo alla BLM Group Arena di Trento i bianconeri dovranno sfoderare una prestazione di grande livello, ma hanno tutte le carte in regola per capovolgere la situazione.

Equilibrio massimo in campo praticamente per tutta la partita. Lo confermano i numeri tutti molto simili. Hanno deciso pochi palloni, così sarà anche tra otto giorni.

Leon con 29 punti (con 4 ace e 5 muri) è il best scorer di Perugia, Rychlicki certamente il più continuo in attacco. Il lussemburghese chiude con 25 palloni vincenti ed il 67% sotto rete. Doppia cifra anche per Anderson (15) e Solè (10).

Perugia

31/03/2022 07:17

Redazione