San Giustino: grande attesa per la 18esima edizione di “Sapori & Mestieri”

La manifestazione “Sapori & Mestieri - Brisce di Corposano” di San Giustino compie il suo diciottesimo anno, e lo fa presentando un evento con tante novità in scena il 19 e 20 ottobre. Imponente il lavoro svolto in questi mesi dal mondo associativo, pienamente coinvolto dall’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento più importante che si svolge nella cittadina umbra. La fiera, che racchiude in sé cultura, tradizioni e gastronomia d’autunno, cresce in qualità ma anche negli spazi, infatti da quest’anno anche l’area dei giardini pubblici, oltre alla piazza del Comune e alle vie adiacenti, sarà interessata dalla manifestazione, con un raduno di auto storiche dei Vespa Club del territorio e l’esposizione di leggendari trattori. Tra le nuove proposte in programma ci sono quelle organizzate dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, che da decenni è protagonista di iniziative importanti nell’enogastronomia, nell’economia e nella cultura, e dalla Cooperativa Sangiustinese, che con la sua esperienza è sicuramente un valore aggiunto. Da non perdere, quindi, la cena degustazione a Castello Bufalini in programma per venerdì 18 ottobre e il convegno “Una nuova idea di agricoltura” previsto al Museo del Tabacco domenica 20 ottobre, alle ore 9.30. In questa occasione si parlerà delle criticità e del futuro del mondo agricolo della Valtiberina Umbra e Toscana, in più sarà attribuito anche il premio “Quinto Pecorari”. Gran finale domenica 20 ottobre con il “Villaggio del Gusto” nel chiostro del Castello Bufalini, dove sarà possibile degustare il meglio dei prodotti del territorio dalle 15.30 alle 19.30.

Città di Castello/Umbertide

14/10/2024 12:54

Redazione