Scelte le aziende per il progetto Upskill Perugia promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Sono Borgobrufa, Consorzio Urat, Joy, Birra Perugia, Cantine Goretti, Antica Deruta, Ceramiche Sambuco, Lispi e Città di Gubbio - con la collaborazione tra le aziende Martinelli, Land e Gubbio Cultura e Multiservizi - le nove realtà selezionate che parteciperanno al progetto “Upskill Perugia. Il rilancio del territorio attraverso ITS e imprese”. Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia con Upskill 4.0, partner UniCredit e Joule, la scuola di Eni per l'impresa, l’iniziativa ha come obiettivo principale quello di sviluppare progetti d’innovazione delle imprese umbre e degli ecosistemi in cui operano attraverso il coinvolgimento di giovani degli ITS di tutta Italia. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Graziani, sono state presentate le nove aziende selezionate, individuate tra quelle che hanno partecipato alla manifestazione di interesse aperta lo scorso 25 novembre e chiusa il 28 febbraio nell’ambito di tre settori tradizionali dell’economia umbra per i quali i "saperi-tecnici” avranno sempre più un ruolo chiave: turismo sostenibile, agro–alimentare e artigianato artistico.

Perugia

25/03/2022 16:18

Redazione