Serie B femminile: Ternana Women chiude seconda e si qualifica per i playoff per la Serie A. Mercoledi (ore 16) gara d'andata con Napoli al "Gubbiotti" di Narni.

Serie B femminile: conclude con una vittoria per 1-3 a San Marino la propria stagione regolare la Ternana Women, capace di chiosare il campionato al secondo posto a quota 76 punti, appena tre in meno della Lazio prima in classifica. Un secondo posto che consente alle rossoverdi di qualificarsi per i playoff che possono valere la Serie A: tutto si deciderà nello spareggio contro Napoli Femminile, giunto penultimo nella poule salvezza della massima serie. Mercoledì gara di andata alle ore 16.00 al “San Girolamo – Moreno Gubbiotti” di Narni, domenica 26 allo stesso orario gara di ritorno al Comunale “Arena Giuseppe Piccolo” di Cercola in terra campana.

Perugia

20/05/2024 16:35

Redazione