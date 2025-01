Servizio civile, al Comune di Gubbio 17 posti disponibili

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero. E’ possibile presentare domanda di partecipazione entro le 14:00 del 18 febbraio 2025, scegliendo uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026 su tutto il territorio nazionale e all’estero. In particolare 61.166 operatori volontari da avviare in 2.324 progetti in Italia e 1.383 operatori volontari da avviare in 184 progetti all’estero. Il Comune di Gubbio, all’interno della sua struttura amministrativa, mette a disposizione 17 posti totali su 8 diversi progetti: quattro volontari destinati al settore Ambiente, per un progetto dal titolo “Volontari per la tutela ambientale e del territorio nei Comuni di Lazio, Marche e Umbria”, e un volontario che lavorerà su “Mobilità e ambiente: volontari per la riqualificazione dei Comuni italiani”. A bando anche un posto per il servizio Patrimonio, per un volontario che lavorerà sempre sul progetto “Mobilità e ambiente”, e due volontari per i Servizi Sociali, per un progetto che si intitola “Stai con me. Volontari nei servizi assistenziali dei Comuni dell’Umbria”. Ci sono poi tre posti al settore Cultura, per un progetto dal titolo “Custodire la memoria: musei e cultura nei Comuni umbri” e un altro su “Respiriamo cultura: volontari nelle biblioteche della Provincia di Perugia” e cinque posti per volontari che vogliano lavorare su progetti relativi ai servizi educativi e di orientamento nei Comuni Umbri (da destinare al Servizio Organizzazione e Servizi Strategici, all’Ufficio Informagiovani, al Digipass, all’Ufficio finanziamenti europei). A bando infine un volontario da destinare al Servizio Istruzione per un progetto su “Volontari nei servizi aggregativi e animativi dei Comuni Umbri” e l’ultimo posto per un volontario che desideri lavorare su un progetto dal titolo “Volontari per la promozione delle bellezze dei Comuni umbri”, da destinare al Servizio Turismo e Sport. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio di circa 25 ore settimanali, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Possono presentare domanda i ragazzi e le ragazze tra 18 e 29 anni non compiuti alla data di scadenza del bando (18 febbraio 2025). I volontari selezionati per il Comune di Gubbio prenderanno servizio presumibilmente nel mese di maggio 2025 e sottoscriveranno con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio pari a € 507,30. Si può presentare domanda per un solo progetto tra quelli disponibili e per un’unica sede. E’ quindi importante scegliere il progetto più vicino ai propri interessi o al proprio percorso di studio e poi procedere con la presentazione della candidatura. La domanda si presenta esclusivamente on line attraverso una specifica piattaforma (domandaonline.serviziocivile.it), si consiglia, anche se non è obbligatorio, di allegare un CV aggiornato, per facilitare il lavoro della Commissione di selezione e avere una valutazione adeguata delle proprie esperienze e competenze. Per conoscere nel dettaglio il Bando e i progetti del Comune di Gubbio e degli altri enti del territorio vengono organizzati 2 incontri aperti il 28 gennaio e l’11 febbraio alle 16:00 presso l’Ufficio Informagiovani.

Gubbio/Gualdo Tadino

09/01/2025 12:14

Redazione