Servizio civile: entro il 26 gennaio le domande. Assegno mensile per giovani in cerca di opportunità. Domani il primo incontro a Gubbio

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il nuovo Bando per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale. Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari. Fino alle ore 14.00 del 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione per i progetti che si svolgeranno in tutto il territorio nazionale e all’estero.

A Gubbio sono 40 i posti disponibili: 11 presso gli uffici del Comune di Gubbio, 8 alla Casa di Riposo Mosca, 8 a Gubbio Soccorso, 6 con la Cooperativa sociale ASAD nei vari servizi socio-sanitari, 2 alla Comunità di Capodarco dell’Umbria, 2 alla CARITAS, 3 alla Pro Loco “Maggio Eugubino”.

Il Comune di Gubbio, attraverso ANCI Lombardia che svolge il ruolo di capofila, mette a disposizione 11 posti in totale all’interno dei Servizi Sociali, all’Informagiovani, Servizio Istruzione, Servizio Cultura, Servizio Turismo, Biblioteca comunale “Sperelliana” e Servizio Gestione e Valorizzazione del Territorio – Patrimonio e Lavori pubblici.

Ciascun progetto avrà una durata di 12 mesi, per 25 ore settimanali in media su 5 giorni a settimana, per 444,30 euro mensili.

Sono molti gli aspetti che rendono il Servizio Civile Universale un'esperienza unica: la possibilità di crescita personale e professionale, la scoperta del bello e del brutto della vita e del mondo del lavoro (e come imparare ad affrontarli), l'incontro di molte persone, la possibilità di fare volontariato con 444,30 euro al mese.

Prima di presentare domanda, si deve leggere e scegliere il progetto più il linea con i propri interessi, le proprie passioni, il proprio percorso di studi e formativo, solo così si avrà la giusta motivazione per impegnarsi nel servizio civile che è essenzialmente volontariato. Occorre fare attenzione perché si può presentare domanda per un solo progetto tra quelli disponibili ed esclusivamente tramite SPID, attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL).

Gli incontri informativi previsti sono :

Mercoledì 12 gennaio - ore 17:30

Ufficio Informagiovani - via di Fonte Avellana 8

“Scopriamo il Servizio Civile”

Un approfondimento su tutte le opportunità del territorio e su come fare domanda

Venerdì 14 gennaio - ore 15:00 e 16:30

Digipass Gubbio - via Gioia 6

“Fai domanda con noi”

E' possibile iscriversi ad uno o entrambi gli incontri dal sito http://informagiovani.comune.gubbio.pg.it

Gubbio/Gualdo Tadino

11/01/2022 10:28

Redazione