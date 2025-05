Siglato il Patto di Gemellaggio tra i Rotary Club di Foligno e Civitanova Marche

Siglato ufficialmente il Patto di Gemellaggio tra il Rotary Club di Foligno e il Rotary Club di Civitanova Marche: con la firma dei rispettivi presidenti, Giovanni Lupidi ed Emilia Calderisi, i due sodalizi hanno avviato in maniera formale, un rapporto di amicizia e collaborazione reciproca. L’intesa consentirà di attivare sinergie, per sviluppare progetti strategici ed iniziative, volte a legare sempre di più e meglio i territori e le comunità unite dalla nuova ‘Val di Chienti’. Una cerimonia di gemellaggio particolarmente partecipata, con nutrite delegazioni dei due club che domenica 25 maggio, si sono ritrovate sulla riviera adriatica, alla presenza del sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica e del vice sindaco Claudio Morresi, e di numerose autorità rotariane distrettuali. Il Patto di Gemellaggio nasce sulla scorta di quello già sottoscitto a Colfiorito dai due sindaci, lo scorso 22 novembre del 2022 e punta proprio a consolidare i legami non solo infrastrutturali, ma anche e soprattutto storici, tradizionali, sociali, culturali ed economici tra Foligno e Civitanova Marche. La giornata è proseguita con una grande conviviale tra i due club, ed un’approfondita visita guidata a Civitanova Alta e ad i suoi gioielli storico artistici. Il Rotary folignate ricambierà la gradita ospitalità, invitando il club marchigiano a partecipare alla Giostra della Quintana, ed a visitare i fiori all’occhiello della città di Foligno.

Foligno/Spoleto

26/05/2025 14:18

Redazione