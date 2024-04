Stasera seconda puntata de "L' Attesa" alle ore 21.30 su TRG: in scaletta l'intervista al capodieci di Sant'Antonio Enrico Provvedi

Seconda puntata questa su TRG(Canale 13) alle ore 21.30 per "L'Attesa", la trasmissione che da 24 anni racconta il mondo della Festa dei Ceri. In scaletta: copertina dedicata al racconto di una ragazza perugina che descrive il suo viscerale legame con Gubbio e la Festa dei Ceri. Quindi l'intervista al capodieci del Cero di Sant'Antonio Enrico Provvedi e ampio approfondimento sulle ultime iniziative promosse dalla Famiglia dei Santantoniari. Inoltre si parlerà con Francesco Mariucci, responsabile Biblioteca Sperelliana e Roberto Guidarelli responsabile di un progetto che il Centro documentazione Ceri sta portando nei plessi scolastici del territorio. Non mancheranno momenti di storia ceraiola con suggestivi video del passato dall'archivio di TRG. Spazio anche alle nuove rubriche "Rindoppiamo" e "Tradizione e gioventù" a cura di Chiara Radicchi, Giuseppe Nicchi e Giorgio Fondacci. Repliche: venerdì 19 aprile ore 17.15; sabato 20 aprile ore 22.30; domenica 21 aprile ore 16.

Gubbio/Gualdo Tadino

18/04/2024 10:24

Redazione