Successo pieno per l'Open Day Colacem 2023: tantissime persone hanno visitato l'impianto di Ghigiano. Focus nel Tg Economia di Domenica 28 maggio (ore 19.30, 20.30)

Un grande successo di presenze è stato il filo conduttore dell' "Open Day" 2023 allo stabilimento Colacem di Ghigiano. tantissime persone difatti, guidate da tecnici e operatori dell’azienda, hanno visitato l'impianto conoscendo nel dettaglio ciclo e processo produttivo, tecnologie avanzate e la cura alla sicurezza. Un impianto la cui storia è profondamente radicata nel territorio fin dalla fine degli anni 60' e che ha saputo nel tempo innovarsi appieno: dimostrazione è la moderna control room oltre a tutte le tecnologie e i controlli H24 in grado di garantire prodotti di qualità e il massimo rispetto dell’ambiente. Uno stabilimento, quello di Gubbio, tra i più avanzati in Europa, che fa della sostenibilità il proprio punto di forza, oggetto di costanti investimenti, come quello recente di oltre 2 milioni di euro per l’installazione di un filtro ibrido che entrerà in funzione nel corso del 2023. Tutti aspetti che i visitatori hanno potuto esplorare e toccare con mano nel corso della visita all'impianto, in uno superbo scenario immerso nel verde con una famiglia di daini che vive proprio nei pressi dello stabilimento

Gubbio/Gualdo Tadino

27/05/2023 14:55

