Tappa tifernate per la Carovana di Primavera

La Carovana di Primavera ha fatto di nuovo tappa a Città di Castello stamattina, con la magia dei modelli d’epoca che appartengono alla storia dello stile automobilistico nel mondo. Dopo alcuni anni trascorsi lungo altri itinerari dello Stivale, nell’edizione 2024 il raduno organizzato dal Collectors Historic Carclub di Cesena, sodalizio appartenente all’Automotoclub Storico Italiano, ha riportato collezionisti e appassionati provenienti dall’Emilia Romagna e dalle Marche sulle strade dell’Umbria, per una tre giorni dedicata all’amicizia, alla cultura e al buon vivere che ha preso il via oggi da Cesena e si concluderà domenica 14 aprile. Un week-end intenso, che dopo Badia Tedalda e Città di Castello, porterà i circa 20 equipaggi partecipanti a Perugia, Assisi, Foligno, Gubbio e nella riserva naturale della gola del Furlo. Guidati dalla direttrice della manifestazione Emanuela Pagliarani Ghini, i protagonisti della Carovana di Primavera hanno raggiunto piazza Matteotti, dove hanno messo in vetrina i propri tesori a quattro ruote. Nel cuore del centro storico tifernate sono stati accolti dai responsabili dell’assessorato al Commercio e al Turismo, che li hanno accompagnati nelle due visite in programma al museo e al laboratorio della Tela Umbra e alla Tipografia Grifani Donati, testimoniando loro il piacere di poterli ospitare in città. Nell’occasione, la comitiva ha avuto modo di incontrare anche i rappresentanti del Club Auto Moto Storiche Altotevere, con il presidente Giovanni Maria Rossi, che, insieme ad alcuni soci, ha fatto gli onori di casa nel segno della comune passione per i motori d’epoca. Dopo il pranzo sulle colline tifernati, gli equipaggi della Carovana di Primavera sono ripartiti, salutando con un arrivederci la terra tifernate.

Città di Castello/Umbertide

12/04/2024 16:14

Redazione