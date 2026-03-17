Torna Agriumbria a Umbriafiere dal 27 al 29 marzo

Si terrà dal 27 al 29 marzo al centro fieristico di Bastia Umbra l'edizione numero 57 di Agriumbria, mostra nazionale dell'agricoltura, zootecnia e alimentazione, che vedrà la partecipazione di 460 espositori, numero in crescita rispetto al passato. Quest'anno "attendiamo 90mila persone, siamo particolarmente soddisfatti della prevendita", ha detto il presidente di Umbriafiere Antonio Forini che ha presentato l'evento, il più grande del centro Italia, a palazzo Donini insieme all'assessora alle Politiche agricole Simona Meloni e al sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci. L'edizione numero 57 di Agriumbria-La forza della filiera proporrà mostre e incontri tecnici, ma non solo. Saranno presenti più di 600 capi tra bovini, equini, suini, caprini e avicunicoli. Confermato il salone specializzato e l'area demo dedicati alla forestazione, con la novità di uno spazio per le federazioni di costruttori e rivenditori di macchine agricole. L'evento sarà organizzato su una superficie di 85mila metri quadrati, dove troverà spazio anche un'altra novità, l'Agripub. "Abbiamo pensato così di creare uno spazio per i giovani", ha detto Forini. Parte integrante del programma è la serie di convegni, una ventina, promossi durante l'evento in sinergia con le istituzioni, a cominciare dalla Regione e dipartimento di Agraria dell'Università degli studi di Perugia. A questo proposito, l'assessora Meloni ha annunciato una pre-apertura. "Partiamo il 26 pomeriggio, faremo il nostro vivaio regionale ad Umbraflor e un momento di riflessione coinvolgendo anche le nostre tre agenzie della Regione che afferiscono all'assessorato all'agricoltura". "Stiamo collaborando - ha sottolineato nell'occasione Simona Meloni - per sostenere il mondo dell'agricoltura e della zootecnia, ci stiamo lavorando come Regione attraverso i bandi che abbiamo condiviso con le associazioni di categoria". "Vogliamo dare un nuovo impulso - ha proseguito l'assessora Meloni - soprattutto in un momento così difficile per l'agricoltura con l'aumento del gasolio e delle materie prime, purtroppo sembra quasi una tempesta perfetta soprattutto per alcuni prodotti".

Assisi/Bastia

17/03/2026 15:52

Redazione