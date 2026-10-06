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Torna il Memorial Luca Palmerini: 16-18 ottobre fra Gubbio e Gualdo Tadino

Dal 16 al 18 ottobre fra Gubbio e Gualdo Tadino, il ricordo di Luca Palmerini, che dedicò tantissimo alla pallacanestro umbra e ai suoi giovani.

È tutto pronto per il Torneo Palmerini – Memorial Luca Palmerini, manifestazione di pallacanestro giovanile organizzata dalla FIP Umbria e riservata alla categoria Under 15, in programma dal 16 al 18 ottobre 2026 tra Gualdo Tadino e Gubbio. Tre giorni di gare, emozioni e confronto tra giovani talenti provenienti da diverse regioni italiane, nel ricordo di Luca Palmerini, con il patrocinio del CONI Umbria e dei Comuni di Gubbio e Gualdo Tadino. Un torneo che rientra all’interno dell’attività Academy Italia e che vedrà la partecipazione dei responsabili del settore squadre nazionali: prevista la presenza anche di Gigi Datome e Salvatore Trainotti. Sono otto le rappresentative regionali che prenderanno parte al torneo maschile: Umbria, Campania, Abruzzo, Sardegna, Valle d’Aosta, Lazio, Puglia. Veneto. La prima giornata, venerdì 16 ottobre, vedrà subito quattro sfide: Lazio-Campania, Puglia-Veneto, Umbria-Abruzzo e Valle d’Aosta-Sardegna. Le partite si disputeranno tra il CVA San Marco Gubbio, il Palasport di Gualdo Tadino e la Polivalente di Gubbio. Sabato sarà dedicato alla seconda e alla terza giornata, mentre domenica 18 ottobre si svolgeranno le gare conclusive che definiranno la classifica finale. Ricco anche il programma del torneo femminile, con ai nastri di partenza: Umbria, Lazio, Campania, Marche, Abruzzo, Puglia, Toscana, Veneto. L'esordio è fissato per il pomeriggio di venerdì 16 ottobre, con Lazio-Veneto, Puglia-Toscana, Umbria-Marche e Abruzzo-Campania. Anche in questo caso il programma proseguirà sabato con la seconda e la terza giornata, per arrivare alle sfide decisive della domenica mattina. Il Memorial Luca Palmerini si presenta dunque come un appuntamento importante per la pallacanestro giovanile, capace di unire competizione, crescita sportiva e valori di condivisione. Le rappresentative maschili e femminili avranno l'opportunità di confrontarsi in un contesto di alto livello, facendo di Gualdo Tadino e Gubbio il cuore del basket Under 15 per un intero fine settimana. Dal 16 al 18 ottobre, spazio dunque alle giovani promesse della pallacanestro italiana: il Trofeo Palmerini è pronto a regalare tre giornate di sport, emozioni e memoria.

Gubbio/Gualdo Tadino
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Redazione
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