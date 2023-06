Torna "InCanto sulle Vie di Francesco" a Valfabbrica

Torna per il decimo anno consecutivo a Valfabbrica – luogo in cui è nata – l’iniziativa “InCanto sulle Vie di Francesco”, serie di eventi che, patrocinata dalla Regione Umbria e numerose altre istituzioni, spazia tra Umbria, Toscana e Marche prevedendo di percorrere a piedi un tratto di un antico percorso francescano facendo tappa, di tanto in tanto, in luoghi significativi in ognuno dei quali un coro propone l’ascolto di alcune proprie esibizioni. L’appuntamento è per domenica 11 giugno pomeriggio, con partenza in località Sambuco alle ore 15.45, con l’accompagnamento lungo il cammino di tre cori: “Le Voci del Chiascio” di Valfabbrica, “Stone Eight” di Perugia e “Quintessenza Italiana” di Deruta. Supportato dal Comune di Valfabbrica e dalla rivista “Il Sentiero Francescano”, l’evento si chiude alle 18.30 in centro storico del paese con apericena a seguire.

09/06/2023 16:52

