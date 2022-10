Tre atleti del Judo Kodokan Gubbio al Trofeo Coni 2022

Dopo lo stop causato dalla pandemia è tornato la settima edizione del Trofeo Coni, la più grande manifestazione sportiva under 14 che si tiene in Italia: si tratta di un'imponente manifestazione che ha preso vita nel 2014, che si può definire una vera e propria “Mini Olimpiade Italiana”. L’edizione 2022 si è svolta dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 nei comuni della Valdichiana Senese e ha visto la partecipazione di oltre 3000 atleti di diverse discipline sportive provenienti da tutte le regioni italiane. Per l’Umbria erano presenti in gara 160 tra ragazze e ragazzi e per la FIJLKAM settore Judo c'erano 4 atleti che, dopo aver superato la qualificazione regionale svoltasi il 4 giugno, hanno composto la squadra: Lorenzo Pugno, Edoardo Monacelli, Luca Fioroni del Judo Kodokan Gubbio e Sofia De Matteo del Kodokan Judo Foligno. La presentazione ufficiale della delegazione Umbra si è svolta venerdì 9 settembre presso l’Auditorium della Lega Nazionale Dilettanti a Perugia, alla presenza della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei che ha consegnato la bandiera della regione a Domenico Ignozza Presidente del Coni Umbria e ai tanti giovani atleti che hanno riempito la sala. I giovanissimi judoka hanno preparato con cura la gara e vissuto l’attesa del grande evento sportivo con molto entusiasmo, sostenuti anche dalle loro famiglie e dai compagni di corso. Sul campo di gara i ragazzi sono stati seguiti dal Commissario Tecnico Regionale Maestro Dario Dionisi che ha potuto vivere questa esperienza in prima linea e godere delle emozioni che solo un evento di questa portata regala. I judoka eugubini insieme alla compagna di Foligno erano molto emozionati, hanno disputato due incontri contro le squadre di Marche e Liguria e, nonostante le attese fossero più alte vista la cura con cui si erano preparati all’evento, hanno comunque dato il meglio di sé e l'esperienza vissuta sicuramente gli consentirà di crescere e togliersi soddisfazioni in futuro. Per Il Judo Kodokan Gubbio resta quindi un’altra esperienza da incorniciare: Lorenzo, Edoardo e Luca hanno infatti rappresentato l’Umbria e la città di Gubbio in questa esaltante olimpiade giovanile italiana; inoltre il Maestro eugubino Dario Dionisi non è nuovo a questo tipo di esperienza e con l’edizione 2022 è arrivato a quota 5 partecipazioni come tecnico al Trofeo Coni e vanta in tutto 8 judoka eugubini qualificati nel corso delle varie edizioni.

Gubbio/Gualdo Tadino

05/10/2022 09:13

Redazione