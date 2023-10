UC Foligno e DP66 insieme per la stagione di Ciclocross

L’Unione Ciclistica Foligno rilancia il proprio impegno nel Ciclocross al fianco di un partner di altissimo profilo. Per la campagna invernale 2023/2024 la società del presidente Moreno Petrini pedalerà in tandem con la ASD DP66, realtà di riferimento nel panorama nazionale giovanile della specialità.

La collaborazione coinvolge in particolare il ternano Giacomo Serangeli (Juniores) e il folignate Lorenzo Scocciolini (Allievi II anno), entrati a far parte, attraverso la formula del prestito temporaneo, del roster del team con base in Friuli. Per entrambi ci sarà quindi la possibilità, sotto la direzione tecnica di Maurizio Tabotta, di dare continuità ad alti livelli al loro percorso nel Ciclocross, dopo l’importante esperienza già maturata nelle ultime due annate proprio con la casacca nerazzurra. L’UC Foligno dal canto suo continuerà a supportare i suoi due talenti a livello logistico e meccanico, sia nei weekend di gara che durante gli allenamenti settimanali, con il logo della società che andrà a campeggiare anche nei body da gara della DP66. E il binomio tra le due strutture è subito partito in maniera vincente nei primi due weekend della stagione. Serangeli ha infatti bagnato la sua nuova livrea con il successo nella tappa inaugurale del Mediterraneo Cross (in scena a Roccaraso lo scorso 24 settembre) e con il 3° posto nel round di apertura del Giro d’Italia Ciclocross (disputatosi il 1° ottobre a Tarvisio), dove è risultato anche il migliore tra gli atleti al primo anno nella categoria. Un avvio oltremodo incoraggiante per un corridore abituato, al pari del compagno Scocciolini, a dividersi con profitto tra strada e ruote grasse.

Entusiasta il presidente dell’UC Foligno Moreno Petrini: “Ci tenevamo molto a costruire attorno ai nostri crossisti un progetto che gli consentisse di fare un ulteriore salto di qualità. In questo senso abbiamo trovato nella DP66 la miglior sponda possibile. Con Luisa Pontoni (manager della DP66) il dialogo è stato da subito costruttivo e si è creata presto una bella sintonia sotto tanti aspetti. Giacomo e Lorenzo sono due ragazzi seri, volenterosi e fortemente appassionati della disciplina. Sin dal camp estivo di Monte Prat hanno saputo calarsi col giusto approccio in una realtà nuova e molto attenta ai dettagli, non solo sul piano tecnico. Sono convinto che lavorando insieme sapremo toglierci delle belle soddisfazioni”. Impatto positivo confermato anche da quanto emerso sui campi di gara, nelle primissime settimane di una stagione che si preannuncia davvero intensa. Dopo Tarvisio il Giro d’Italia Ciclocross continuerà a tenere banco nel mese di ottobre, con le tappe di Osoppo e Corridonia in rapida sequenza nei prossimi due weekend.

Foligno/Spoleto

04/10/2023 14:44

Redazione