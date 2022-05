Ue: Regimenti (Fi) apre sportello su fondi a Gubbio

"Stiamo dando ai cittadini italiani un supporto tecnico, giuridico e amministrativo per orientarsi e reperire le giuste informazioni quando vogliono partecipare ad un bando per una sovvenzione europea, un contributo o un' agevolazione per un loro progetto imprenditoriale. Per questo, apre lo sportello del cittadino Europeo a Gubbio, il trentesimo di altri sportelli già operativi fra Lazio, Marche e Umbria". Lo annuncia l' eurodeputata di Forza Italia, Luisa Regimenti, nel corso dell' inaugurazione, cui hanno partecipato il deputato Raffaele Nevi, del dipartimento nazionale agricoltura di Forza Italia, la senatrice Fiammetta Modena, vicecoordinatrice azzurra della Regione Umbria, la deputata Catia Polidori, Coordinatrice nazionale Azzurro donna, Roberto Moroni, vicepresidente della Regione Umbria, Dario Bastiano, coordinatore comunale del partito a Gubbio e la vicecoordinatrice Carlotta Colaiacovo. "Per imprese, privati o enti locali, individuare i percorsi d' accesso ai fondi - prosegue la Regimenti - non è semplice. Lo Sportello del Cittadino europeo nasce per colmare questa mancanza, fornendo agli italiani servizi specifici dedicati, attraverso una guida attenta, verso i bandi e le opportunità più adeguate alle loro esigenze. Ritengo, infatti, sia fondamentale e doveroso che gli europarlamentari si facciano promotori di uno scambio attivo tra le realtà territoriali e quelle europee, mettendosi all'ascolto delle idee, dei progetti e delle problematiche locali".

Gubbio/Gualdo Tadino

29/05/2022 12:49

Redazione