Umbria: crescita economica umbra 'contenuta' ma salgono consumi famiglie

Nella prima parte del 2025 la crescita dell'attività economica umbra è rimasta contenuta. Il Pil è aumentato dello 0,6 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, in linea con il Paese, secondo l'aggiornamento congiunturale sull'economia dell'Umbria della filiale di Perugia della Banca d'Italia. Dal quale emerge anche che i consumi delle famiglie "sono cresciuti più che in Italia e sono stati ancora sostenuti da un ampio ricorso alle relative forme di credito". L'analisi ha evidenziato che l'industria ha risentito della debolezza di fatturato e ordinativi, che si è estesa alla componente estera. Sulle esportazioni hanno pesato i primi effetti, diretti e indiretti, dell'inasprimento dei dazi da parte degli Stati Uniti. Il clima di fiducia delle imprese è rimasto basso e le attese sono progressivamente peggiorate. Nell'edilizia si è esaurita la lunga fase di sviluppo e a incidere - secondo Banca d'Italia - sono stati so il venire meno dei "generosi" incentivi fiscali per la riqualificazione degli immobili residenziali e il "rallentamento" degli investimenti pubblici e degli interventi di ricostruzione post-sisma. Nel terziario l'andamento è rimasto positivo. Il settore ha infatti tratto beneficio dalla crescita dei consumi e dal contributo fornito dal turismo, che ha confermato la fase di robusta espansione avviatasi dopo la fine del periodo pandemico. Le presenze - rileva l'analisi - hanno continuato ad aumentare in tutto il territorio regionale (10 per cento nei primi nove mesi dell'anno), più intensamente per la componente straniera e per le strutture extralberghiere (17,4 e 12,2 per cento, rispettivamente). Il traffico passeggeri dell'aeroporto regionale ha raggiunto un nuovo massimo. La situazione economica e finanziaria delle imprese si è confermata solida, scrive Banca d'Italia. Le disponibilità liquide risultano "ancora ampiamente adeguate alle necessità operative e le valutazioni delle aziende sulla capacità di generare utili sono rimaste sostanzialmente inalterate". Il credito al settore produttivo ha continuato a contrarsi, in particolare per le piccole imprese. L'occupazione ha continuato a crescere in "misura sostenuta" (1,9 per cento), più intensamente tra le donne e i lavoratori autonomi. Anche nella componente alle dipendenze è aumentata la creazione di nuove posizioni lavorative, estesa a tutte le classi di età e alle principali tipologie contrattuali. In un contesto di espansione delle forze di lavoro il tasso di disoccupazione si è collocato al 5 per cento. Il favorevole andamento del mercato del lavoro si è riflesso nella positiva dinamica del potere di acquisto delle famiglie, solo parzialmente attenuata dalla ripresa dell'inflazione. Sono tornate ad aumentare le erogazioni di mutui per l'acquisto di abitazioni, in connessione con la ripresa del mercato immobiliare. I depositi in capo alle famiglie hanno accelerato e si è associata la prosecuzione della crescita di tutte le principali tipologie di investimenti finanziari.

 

Perugia
12/11/2025 12:03
Redazione
12/11/2025 12:01 | Cronaca
Città di Castello: Guardia finanza fa verifica fiscale e scopre serra marijuana
Una coltivazione di marijuana è stata scoperta nel corso di accertamenti fiscali condotti a Città di Castello dalla gu...
Leggi
12/11/2025 11:56
Regione avvia tavolo riforma commercio e artigianato urbano
  L`assessore regionale allo Sviluppo economico dell`Umbria Francesco De Rebotti ha avviato un tavolo tecnico dedicat...
Leggi
11/11/2025 13:09 | Sport
Stasera torna "Fuorigioco", ore 21.15, TRG: serata da bomber con il centravanti del Gubbio La Mantia e l'ex attaccante rossoblu' Ciofani
Torna stasera "Fuorigioco" alle ore 21.15 su TRG con il post Ascoli-Gubbio, il punto su Ternana e Perugia e l`analisi de...
Leggi
11/11/2025 12:43 | Attualità
Gubbio Job, la fiera del lavoro torna il 6 e 7 febbraio 2026. Aperto l'avviso per le aziende che vogliono partecipare
Tra le 15 e le 18 persone assunte, in settori che sono prevalentemente quelli del tessile e dell`informatica, 20 aziende...
Leggi
10/11/2025 17:20 | Cultura
“Un vescovo nel cuore di Gubbio”: la città ricorda Beniamino Ubaldi
Una sala gremita, molti eugubini di ogni età, studiosi e sacerdoti. La conferenza dedicata a mons. Beniamino Ubaldi, nel...
Leggi
10/11/2025 16:37 | Attualità
I capi di stato Mattarella e Steinmeier premieranno Gubbio a Berlino Sabato 15 Novembre per il progetto “Riflessioni sulla storia comune, la responsabilità e la riconciliazione”
Gubbio verrà premiata da Mattarella: il nostro Comune si è classificato primo per l’edizione 2025 del “Premio dei presid...
Leggi
10/11/2025 16:03 | Costume
Gubbio: torna la tradizionale 'Cuccagna' di San Martino
Tutto pronto a Gubbio per i festeggiamenti in onore di San Martino che culmineranno martedì 11 novembre nel cuore del qu...
Leggi
10/11/2025 15:38 | Cronaca
Spoleto: i Carabinieri denunciano un cittadino marocchino per lesioni personali aggravate
I Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno deferito in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un 36...
Leggi
10/11/2025 15:32 | Politica
Gubbio, piazza 40 Martiri, la maggioranza plaude all'ordine del giorno approvato in consiglio. "Ampio consenso sulle linee guida per la rifunzionalizzazione"
Esprime soddisfazione a Gubbio la coalizione di centro destra a sostegno della giunta Fiorucci sull`ordine del giorno ap...
Leggi
10/11/2025 15:19 | Attualità
Cresce l'Umbria Nautical Cluster, fatturato da 265 milioni
Dalle sette aziende iniziali alle 13 attuali, con un fatturato complessivo che dal 2011 al 2025 è passato da 45 a 265 mi...
Leggi
