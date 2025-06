Uno studio su Aldo Moro: importante riconoscimento nazionale per il Liceo “F.Frezzi - Beata Angela” di Foligno

Nella mattinata del 5 giugno 2025, a Bari, presso l’Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Puglia, si è svolta la premiazione dell’8° Bando per Borse di studio “Aldo Moro”, alla presenza del docente dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Pierfrancesco Dellino, del Presidente dell’Associazione Consiglieri Regionali della Puglia Luigi Ferlicchia, e del Promotore della Commissione sul rapimento e la morte di Aldo Moro,nonché Presidente dell’Associazione ex Parlamentari Puglia, On. Gero Grassi. Il prestigioso riconoscimento arriva al Liceo folignate grazie al lavoro di Matteo Capodicasa, studente del 5° liceo classico che ha seguito lo scorso gennaio, con particolare attenzione, la conferenza tenuta dall’onorevole Gero Grassi presso Palazzo Trinci. Matteo si è appassionato all’intricato caso del rapimento e della morte di una delle personalità più brillanti della storia del nostro Paese: Aldo Moro. Un caso che è bene ancora oggi approfondire e studiare per poter comprendere l’entità del fallimento di uno Stato che non è riuscito a preservare la vita di un uomo che ha sempre posto il valore della persona al centro della sua politica, come evidenziato dal discorso di apertura alla cerimonia di premiazione tenuto dalla Presidente del Consiglio Regionale della Puglia Loredana Capone: “È bello e importante che ogni anno tante ragazze e ragazzi si soffermino a studiare il pensiero di Aldo Moro, perché purtroppo, anche persone che hanno saputo cambiare le cose del loro tempo, cambiare il mondo, migliorarlo, rischiano di essere dimenticate, se non si continua a costruire memoria a valorizzare il loro operato, a narrarlo, a studiarlo, a renderci consapevoli di quanto sia stato importante il cambiamento che hanno generato”. “Ai giovani dico - ha proseguito - di coltivare i propri sogni. Ciascuno può cambiare il mondo nel suo piccolo e in grande, a seconda del suo ruolo, ma se non si parte dal piccolo non si cambierà mai. Pensiamo alla pace: si costruisce nel mondo, ma si costruisce nel gruppo di amici, si costruisce in casa. Dipende soltanto da noi”. Le borse di studio assegnate sono state complessivamente 14 , il tema approfondito dal giovane studente folignate è stato: “Aldo Moro e la Puglia nei 55 giorni che vanno dal 16 marzo al 9 maggio 1978”, tramite la lettura di articoli e libri come “Aldo Moro: La verità negata” dell’onorevole Gero Grassi, tra i promotori del Bando. L’impegno e la curiosità dello studente sono state ripagate da un bel 5° posto su oltre 70 ragazzi partecipanti. Soddisfazione e felicità al “Frezzi” per questo bel risultato, con Matteo che di ritorno da Bari ha detto: “il vero tesoro che posso vantare di aver guadagnato da questa esperienza è stato l’arricchimento culturale derivante dall’approfondimento di un evento storico cruciale per il nostro Paese e la soddisfazione di aver partecipato alla cerimonia di premiazione del Bando alla presenza di tanti giovani come me e di personalità di elevatissimo spessore culturale e politico.”

Foligno/Spoleto

09/06/2025 12:32

Redazione