Uomini e cani da tartufo, a Pietralunga una giornata insieme ai tartufai piemontesi

Una giornata all’insegna del rapporto profondo e speciale che unisce l’uomo e il suo cane da tartufo. Un legame che ben conosce Giuliano Martinelli, tartufaio di lungo corso, da sempre attento al benessere animale, fondatore e patron della Giuliano Tartufi, azienda che sabato 13 giugno ha organizzato a Pietralunga, insieme all’associazione Assotartufai che ospita per questa occasione, una serie di iniziative. Il programma di attività si aprirà nelle tartufaie della Giuliano Tartufi alle 7.30 con una caccia al Tartufo dedicata a cavatori di Assotartufai provenienti dal Piemonte e ai loro compagni a quattro zampe. Dopo il pranzo in azienda rivolto agli ospiti piemontesi, la giornata proseguirà alle 16.30 nella sala consiliare del Palazzo comunale di Pietralunga con la presentazione del libro ‘Ogni cane può diventare un cane da tartufo’, scritto da Gabriella Di Massimo e Riccardo Germani, “Un libro che parla di cani. Ma soprattutto di uomini, boschi, amicizia e libertà” si legge nel sottotitolo dell’opera. Dopo la presentazione del volume, occasione di dialogo e confronto sui temi della cerca e cavatura del tartufo, si torna alla Giuliano Tartufi per chiudere la giornata con un’altra iniziativa dedicata agli ospiti piemontesi, una gara di cani tartufo.

Gubbio/Gualdo Tadino

12/06/2026 11:18

Redazione