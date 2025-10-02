Skin ADV

Usl Umbria 1, Roberta Volpini nuova direttrice amministrativa

Entrerà in servizio il prossimo primo novembre.

Roberta Volpini sarà la nuova direttrice amministrativa dell'Usl Umbria 1. Subentrerà dal primo novembre ad Enrico Martelli, che ha presentato le sue dimissioni per motivi personali. Volpini ha ricoperto il ruolo di direttrice amministrativa di Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale) Toscana e in varie aziende ospedaliere e sanitarie in Piemonte, Campania e Lazio, tra cui l'Asl Roma 1 dove è stata anche direttrice generale facente funzione. "Siamo certi che la dottoressa Volpini saprà offrire un contributo significativo alla nostra azienda sanitaria, nel solco e in continuità con l’eccellente lavoro svolto dal dottor Enrico Martelli, al quale va la più sincera gratitudine, da parte mia, dei professionisti e della Regione, per l’impegno prezioso e l'umanità dimostrata in tutti questi anni", commenta Emanuele Ciotti, direttore generale dell’Usl Umbria 1. "Dopo un lungo percorso professionale, - afferma Enrico Martelli - è arrivato per me il momento di congedarmi dalla vita lavorativa attiva e di aprire una nuova fase della mia vita. Lascio l'incarico di direttore amministrativo con un profondo sentimento di gratitudine verso tutti i colleghi. Il mio ruolo mi ha permesso di incrociare molte competenze, professionalità e, soprattutto, persone di grande valore umano. Desidero ringraziare tutti per la collaborazione, la fiducia e il confronto costruttivo che non sono mai mancati, anche nei momenti più difficili o sfidanti. Come in tutte le attività complesse ho il rammarico di non aver avuto il tempo di portarne a compimento alcune, tuttavia sono certo che la collega Volpini, con le sue qualificate esperienze e professionalità, potrà garantire la continuità che è necessaria per lo sviluppo dei progetti aziendali".

 

Perugia
02/10/2025 14:35
Redazione
