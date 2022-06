Vaccino influenza, le regioni si preparano alla campagna autunnale

Pianificare ora la campagna di vaccinazione antinfluenzale per farsi trovare pronti a ottobre quando, per il terzo autunno consecutivo, il virus dell' influenza comincerà a circolare sovrapponendosi con quello del Covid-19. Discutere strategie e approcci in grado di ridurre al minimo ricoveri e decessi, è l' obiettivo del terzo appuntamento con 'Vaccinare è proteggere', convegno promosso da Sanofi Italia, che oggi farà tappa nelle regioni Abruzzo, Marche e Umbria. Nonostante le numerose evidenze scientifiche sulla loro utilità, i tassi di copertura vaccinale contro l' influenza restano comunque al di sotto della copertura minima ottimale del 75% indicata dall' Organizzazione mondiale della sanità e dal Ministero della Salute. A confrontarsi su come migliorare il piano di vaccinazione antinfluenzale, in particolare nella popolazione più anziana, saranno Istituzioni regionali, clinici, economisti, medici di medicina generale e associazioni dei pazienti. Tra gli esperti di sanità, interverranno Stefania Maggi, professoressa del CNR, e Fabrizio Stracci, direttore della Scuola di specializzazione in igiene dell'Università di Perugia. A illustrare gli impatti economici dell'influenza sarà Patrizio Armeni, professore presso la SDA Bocconi School of Management Milano. Come rappresentanti delle istituzioni regionali interverranno, tra gli altri: Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo; Mario Quaglieri, presidente della Commissione Salute Regione Abruzzo; Elena Leonardi e Romano Carancini, presidente e componente Commissione Sanità e Politiche Sociali delle Marche; Luca Coletto, assessore alla salute e politiche sociali Regione Umbria, Tommaso Bori, vicepresidente della Commissione Sanità Regione Umbria.

