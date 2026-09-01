Skin ADV

Valtopina capitale della cultura tessile con la Mostra del ricamo e del tessuto

Dal 4 al 6 settembre la manifestazione si snoda in un 'Percorso del filo'.

Un evento diffuso nel centro storico che trasforma Valtopina nella capitale della cultura tessile da venerdì 4 a domenica 6 settembre, quando il piccolo borgo ospita la 22/a Mostra del ricamo a mano e del tessuto artigianale. La manifestazione si estende lungo un "Percorso del filo" che dai due padiglioni del Palasport, cuore espositivo (l'uno ospita oltre 90 artigiani del ricamo e del tessile, l'altro più commerciale), arriva fino al Palazzo comunale. L'inagurazione, venerdì 4, è prevista alle 10.30 al Palasport, seguita alle 11.30 dall'apertura, al Museo del ricamo e del tessile, della mostra "L'amor che move il sole e l'altre stelle", a cura di Barbara Pavan. Il pomeriggio alle 16.30 spazio alla tavola rotonda dal titolo "Filo e cultura, geografie del filo" al Palasport, durante la quale si parlerà di modelli di sviluppo locale partendo dall'idea che il filo nelle valli italiane non è solo un'eredità del passato, ma una risorsa viva capace di generare valore economico, rafforzare l'identità e aprire nuove prospettive. L'incontro nasce dal dialogo fra tre esperienze concrete provenienti da Valle d'Aosta, Abruzzo e Calabria e sarà moderato da Barbara Pavan. La serata si chiude nella piazzetta del Teatrino con "Moda e seduzione", alle 21.30, un excursus nella moda italiana fra Ottocento e Novecento. Ancora sabato, una riflessione sulla contemporaneità dell'artigianato (ore 10.30, Sala Gandini). La Mostra del ricamo e del tessuto di Valtopina apre le porte a numerose esposizioni e progetti artistici nei tre giorni dell'evento, oltre a laboratori, corsi di ricamo, workshop e concorsi: da "Ricamare l'Umbria", concorso con cui quest'anno la Scuola di ricamo ha voluto porre l'attenzione sui luoghi e i maestri dell'arte in Umbria, invitando a cercare ispirazione negli affreschi di Giotto (i manufatti sono esposti all'interno del Palasport e la premiazione è fissata per domenica 6 alle ore 11, quando sarà anche assegnato il riconoscimento "Messaggeri di filo") a "Racconto una favola con le mie mani", concorso mirato a valorizzare il talento delle ricamatrici attraverso un percorso creativo ispirato ai motivi decorativi in ferro battuto della tradizione umbra, reinterpretati in chiave contemporanea. Da segnalare anche "LenzuoliSOSpesi", un progetto artistico corale curato da Silvia Capiluppi che dal 2018 riunisce migliaia di persone in Italia e nel mondo. C'è poi "Trame d'autore", progetto a cura della Scuola di ricamo di Valtopina, che unisce diverse culture e tecniche per realizzare camicie-kimono, vere e proprie opere d'arte da indossare, esposte in mostra. Valtopina ospita anche la terza Biennale internazionale di Fiber art contemporanea - Biennale off, grazie alla curatrice indipendente Barbara Pavan, con le mostre visitabili dalle 9 alle 20 nei tre giorni.

Foligno/Spoleto
01/09/2026 13:27
Redazione
01/09/2026 13:04 | Cronaca
Montefalco: i Carabinieri arrestano un 46enne per furto con strappo e resistenza a Pubblico Ufficiale
I Carabinieri della Stazione di Montefalco hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 46enne, ritenuto responsabil...
Leggi
01/09/2026 12:39 | Attualità
Gubbio, asilo nido "Il Cerbiatto". Domani l'inaugurazione nel quartiere di San Pietro
Domani, mercoledì 2 settembre, alle 11.30, a Gubbio verrà inaugurato il nuovo nido d’Infanzia “Il Cerbiatto”. Dopo i lav...
Leggi
01/09/2026 10:04 | Cultura
Gualdo Tadino: domenica 6 settembre ingresso gratuito alla mostra "Lo spirito di Francesco"
In concomitanza con la nota iniziativa promosso dal Ministero della Cultura (MiC), che ogni prima domenica del mese apre...
Leggi
31/08/2026 17:07 | Attualità
'Codice rosa' per assistere negli ospedali umbri le donne vittime di violenza
La Regione Umbria si dota per la prima volta di un protocollo unico e strutturato per l`accoglienza, il soccorso e la pr...
Leggi
31/08/2026 16:39 | Costume
Bilancio positivo per la 56^ Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello
Gli spettatori del gala equestre “Armonia” che ieri sera non se ne volevano andare e sono rimasti ben oltre la conclusio...
Leggi
31/08/2026 16:36 | Attualità
Gubbio: al via i tre giorni di cammino de “Il Sentiero di Francesco”
Partono domani i tre giorni di cammino de “Il Sentiero di Francesco”, il pellegrinaggio che ogni anno unisce Assisi, Val...
Leggi
31/08/2026 16:11 | Sport
Nuoto: si separano le strade tra TVN e Federico Burdisso. Nota della società di Nuoto: "Si chiude percorso di rinascita e ritorno all'alto livello"
Nuoto: si separano le strade tra TVN Network, la società di nuoto ideata da Simone Palombi con sede a Gubbio, e il nuota...
Leggi
31/08/2026 15:56 | Cultura
La Farnia d’Oro: al gualdese Luca Fazi il primo posto della sezione narrativa
Allo scrittore gualdese Luca Fazi è stato assegnato il primo posto della sezione narrativa del Premio letterario “La Far...
Leggi
31/08/2026 14:56 | Attualità
MENTEMENTE: a Gubbio una giornata dedicata alla memoria, alla cura e alla solidarietà
La memoria che diventa incerta, uno sguardo che si perde per un istante, un gesto quotidiano che improvvisamente richied...
Leggi
31/08/2026 11:47 | Cultura
Bilancio molto positivo per l'Estate Gualdese 2026
Si avvia alla conclusione con un bilancio estremamente positivo e numeri da record l`Estate Gualdese 2026, una stagione ...
Leggi
Utenti online:      386


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv