ViniVeri Assisi, torna l'appuntamento con il vino artigianale

Oltre 200 etichette di vino delle ultime annate in degustazione con la quinta edizione di ViniVeri Assisi 2024, evento in programma il 15 gennaio e dedicato al vino artigianale rispettoso del territorio e dei cicli naturali. L'appuntamento enologico, organizzato in Umbria presso Hotel Valle di Assisi (Santa Maria degli Angeli-Perugia), dalle ore 10 alle 17, prevede la partecipazione di 60 produttori e di sei aziende agroalimentari. La manifestazione, allestita con il patrocinio del Comune di Assisi, è rivolta a enotecari, ristoratori, sommelier, appassionati e addetti ai lavori. La kermesse prevede un prologo domenica 14 gennaio con le Cene con i Vignaioli di ViniVeri e la partecipazione di 16 ristoranti tra Umbria e Marche che ospiteranno i vignaioli di Viniveri. La lista dei produttori presenti nei locali può essere consultata sul sito www.viniveri.net. Confermata - segnala una nota - la manifestazione primaverile di ViniVeri, che si terrà, come di consueto, a Cerea (Verona) dal 12 al 14 aprile 2024

Assisi/Bastia

04/01/2024 16:42

Redazione