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Zes Umbria e Marche, incontro organizzato dalla Regione

L'appuntamento per martedì 14 a Spoleto.

La Regione Umbria organizza domani, martedì 14 aprile, un incontro istituzionale sulla Zes Unica - ovvero la Zona economica speciale e le opportunità per le imprese. Parteciperanno anche Regione Marche e l'unità di missione del governo oltre ad Agenzia delle Entrate e Inps. L'incontro con inizio alle ore 17.00, al Teatro Caio Melisso di Spoleto, sarà dunque occasione istituzionale ma anche operativa per cogliere al meglio le opportunità di questo strumento di semplificazione e finanziamento, per far contare sempre di più le nostre due regioni su scala nazionale. Nel corso dell'iniziativa in particolare - spiega una nota della Regione Umbnria - verranno approfonditi i benefici riservati alle aziende, semplificazione amministrativa e credito d'imposta, che investiranno nelle due Regioni con la consapevolezza che la Zes unica rappresenta una grande e importante opportunità propulsiva per lo sviluppo dell'economia, creando occupazione, attrattività e nuova imprenditorialità. L'evento di Spoleto sarà preceduto da una riunione operativa che si svolgerà in mattinata a Palazzo Donini tra Giuseppe Romano, Coordinatore della Struttura di Missione Zes Unica presso la Presidenza del Consiglio, la Presidente Stefania Proietti e gli assessori allo sviluppo economico e all'agricoltura oltre ai componenti tecnici dell'Unità di missione regionale. Di seguito il programma dell'incontro a Spoleto: saluti istituzionali di Andrea Sisti, Sindaco di Spoleto. Introduzione di Francesco De Rebotti, assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria. Relazioni della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, di Giuseppe Romano (coordinatore Struttura missione Zes Unica), di Giacomo Bugaro (Assessore regionale alla Zes delle Marche) e di Antonio Pagano (Policy Analyst Ocse). Coordinamento a cura di Luca Ginetto, caporedattore Rai Umbria. Interventi programmati di Elisa Maria Spagnolo (Direttore regionale Inps) e Cristiana Usai (Dirigente Agenzia delle Entrate).

Foligno/Spoleto
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