Aeroporto di Perugia: incrementi significativi nel mese di Luglio 2021 di passeggeri e voli rispetto al 2020

Dati incoraggianti in Aeroporto a Perugia nel mese di luglio 2021 con incrementi significativi di passeggeri e di voli. In dettaglio a luglio scorso sono transitati a Perugia 22.215 passeggeri contro i 10.542 di luglio dello scorso anno (+52,5%). Tale dato è inferiore di solo il 5,1% rispetto al 2019 anno pre-COVID. Al momento la giornata record di transiti è avvenuta il giorno 27 luglio con 1733 passeggeri gestiti in un solo giorno. I dati positivi sono attribuibili essenzialmente al buon successo delle destinazioni nazionali (Sicilia, Sardegna, Calabria) che hanno viaggiato con un ottimo riempimento dei posti disponibili, superiore all’ 85%. Meno brillanti sono stati i risultati dei voli internazionali come Londra, Bruxelles, Malta, Rotterdam e Tirana che hanno avuto riempimenti dei posti inferiori a quelli consueti per queste destinazioni, a causa delle perduranti difficoltà di movimento transnazionale delle persone dovute al COVID

Perugia

09/08/2021 18:11

Redazione