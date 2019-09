Serie C, girone B, 3°giornata: finisce 1-1 tra Arzignano-Gubbio al "Menti di Vicenza. Primo tempo sostanzialmente equilibrato ma scandito ad un minuto dalla fine dalla punizione di Maldonado, che supera la barriera e termina in rete complice anche un Ravaglia non certo irrepresibile. Nella ripresa Guidi inserisce subito Lakti, Cesaretti e il neo arrivato Cinaglia che però alza bandiera bianca quasi subito per infortunio e viene rilevato da Bangu. Al 66esimo però Sbaffo pesca in area Manconi, sponda aerea per Cesaretti che batte Tosi in uscita per l'1-1. Da qui in poi però è solo Arzignano: Flores Heatley colpisce il palo a tu per tu con Ravaglia poi Rocco spara alto a porta spalancata. Quindi nel recupero prima sempre Flores Heatley esalta i riflessi di ravaglia e poi l'ex Valagussa calcia a botta sicura ma Filippini devia sul palo a Ravaglia battuto nell'ultima azione di una gara assai complicata per un Gubbio che guadagna comunque un punto portandosi a quota 2 dopo 3 turni di campionato. Da martedì la squadra tornerà ad allenarsi per preparare la sfida di sabato sera(ore 20.45) con il Fano al "Barbetti"

"Oggi abbiamo sofferto tanto - dichiara nel post gara Guidi sulle frequenze di RGM Hit radio - nel primo tempo l'equilibrio è stato rotto da questo calcio di punizione in cui Ravaglia poteva sicuramete fare meglio. Poi nella ripresa siamo riusciti a pareggiare ma nel finale abbiamo rischiato troppo e alla fine di riportare un punto a casa c'è andata sicuramente di lusso. C'è tanto da migliorare così come c'è da fare i complimenti all'Arzignano che ha disputato un'ottima partita meritando anche qualcosa in più del pareggio. Adesso ci prepareremo al meglio per il Fano, lavorando con ancor più abnegazione sulle carenze che abbiamo mostrato in queste prime uscite e cercando di essere più equilibrati nelle due fasi e nell'arco della partita. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi, la meritano e spero possa finalmente arrivare sabato, noi faremo ogni caso purchè questo possa verificarsi. Purtroppo dopo pochi minuti della ripresa abbiamo perso Cinaglia che era appena entrato: ha sentito tirare il polpaccio e non abbiamo voluto rischiare nulla. Purtroppo non siamo molto fortunati sotto questo punto di vista, ricordando pure il precoce infortunio di Bacchetti a Trieste, ma bisogna essere più forti anche di questo"

Gubbio/Gualdo Tadino

08/09/2019 17:42

Redazione