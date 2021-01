Cambio al vertice Anticrimine della questura di Perugia

Avvicendamento al vertice di uno degli Uffici della Questura di Perugia. Rosa Alba Stramandino, finora al comando della Divisione anticrimine, è stata trasferita a Reggio Calabria. Il suo posto è stato preso dal primo dirigente della Polizia di Stato Alessandro Drago. Arriva dalla questura di Catania dove dirigeva il Gabinetto regionale di polizia scientifica per la Sicilia orientale. "Il dottor Drago è un funzionario della Polizia di Stato con un notevole profilo maturato in differenti contesti degli Uffici di Polizia e differenti aree territoriali, dirigendo diversi prestigiosi Uffici", ha commentato il questore Antonio Sbordone dichiarandosi molto soddisfatto per l' assegnazione del dirigente a Perugia. Ha quindi ringraziato la dottoressa Stramandino "per la professionalità, la competenza e l' impegno dimostrato nel periodo di permanenza presso la Questura di Perugia". In arrivo alla questura di Perugia anche cinque agenti, con un' età tra 25 e 40 anni e provenienti da varie parti d' Italia, assegnati all' Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Perugia

11/01/2021 13:45

Redazione