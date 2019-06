Campionato Italiano Juniores: il CR Umbria festeggia il tricolore

Sventola in Tricolore sull’Umbria. Ed è festa per tutto il motore del ciclismo nel territorio. Il Campionato Italiano Juniores Strada, svolto domenica 16 giugno a Città di Castello, ha registrato un successo oltre ogni aspettativa. Numeroso il pubblico che ha applaudito e tifato gli atleti al via, i migliori sul panorama nazionale di categoria, nella gara nazionale che ha incoronato Gianmarco Garofoli come nuovo campione italiano. Il marchigiano ha preceduto i lombardi Andrea Piccolo, secondo a 21” e Alessio Martinelli, terzo a 30” che si è imposto allo sprint sul trentino Edoardo Zambanini (quarto). “Un grande successo sia di pubblico che di partecipazione – evidenzia Daniela Isetti, Commissario CR Umbria – Non poteva che essere così visto il grande lavoro di sinergia svolto sul territorio tra Comitato Regionale, enti interessati e ASD Fortebraccio di Montone che ha curato la regia organizzativa della gara nazionale a cui rivolgo i più sentiti ringraziamenti e complimenti a nome di tutto il Comitato Regionale Umbria. Complimenti anche al vincitore e tutti i partecipanti che hanno saputo accendere la sfida fin da inizio gara”. Ricordiamo che le gare nazionali ospitate dal CR dell’Umbria dal 2018 al 2019 sono quasi raddoppiate: da 5 a 9, abbracciando diverse specialità. Non solo. Il Campionato Italiano Juniores come gara di osservazione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali ha visto la presenza del CT Azzurro Rino De Candido “Un gara ben organizzata con un lotto partenti di qualità. In evidenza lo spirito combattivo degli atleti: i quattro che si sono giocati il podio hanno realizzato una fuga di quasi 70 km. E’ questo il giusto atteggiamento”. Città di Castello festeggia il tricolore ma anche un altro successo registrato: il primo dei tre meeting formativi sulla sicurezza organizzati dalla Federazione Ciclistica Italiana attraverso il Centro Studi, la Struttura Tecnica Federale e la Commissione Nazionale Direttori di Corsa e rivolti alle categorie più giovani rivolto a tutti gli atleti che hanno preso parte alla gara nazionale. “La sicurezza ed il rispetto delle regole come fondamento da cui è nata la necessità di realizzare e attuare un progetto formativo iniziato dal Settore Giovanile con grande impegno sul territorio– dichiara Daniela Isetti – Questo incontro formativo è solo il primo rivolto alle categorie più giovani a cui continuiamo a rivolgere la massima attenzione”.

Città di Castello/Umbertide

17/06/2019 18:20

Redazione