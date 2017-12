Capodanno, sold out a Gubbio. Per booking.com il posto piu' vicino per dormire e' a Umbertide

L'idea ce l'eravamo fatta prima ancora dell'inizio delle festività natalizie quando la presidente dell'associazione Gubbio Host Gloria Pierini aveva annunciato, non senza un pizzico di orgoglio, che le prenotazioni alberghiere per dicembre erano ottime.

L'assedio pacifico di turisti del ponte dell'Immacolata lo aveva confermato , Natale e Santo Stefano avevano suggellato l'assunto, Capodanno si avvia a celebrare il trionfo. Lo dice uno dei più autorevoli e cliccati siti di prenotazione alberghiera come Booking.com sul quale abbiamo tentato un piccolo esperimento . Abbiamo simulato di essere una famiglia con un bambino di 10 anni che cerca una stanza di albergo a Gubbio e dintorni . Le date prescelte sono arrivo 30 dicembre partenza 1 gennaio . La ricerca ci dà quasi zero chance: Gubbio, dice Boooking è meta molto richiesta in questo periodo dell'anno e il 98 % delle strutture sono piene. Abbiamo perso di un soffio un'opportunità all'hotel San Marco le cui stanze disponibili su questo sito sono esaurite e quindi semmai va conttattato direttamente, abbiamo un'unica possibilità a Villa Fassia per un appartamento , per il resto la soluzione più vicina di pernottamento è a Umbertide o a Fabriano , nelle Marche. Sold out dunque con prezzi medi a notte, relativi a due adulti e un bambino, che si aggirano sui 305 euro .

La ricerca , fatta anche su altri siti di prenotazione, dà risultati identici, indice che Gubbio ha saputo vendere la sua immagine di città del Natale con riscontri positivi. I giudizi dati dai clienti sui singoli alberghi danno valutazioni lusinghiere, in molti casi eccellenti; della città si apprezza il suo centro storico, il paesaggio e la sua storia .

Appuntamento dunque con la festa di Capodanno che a Gubbio prenderà il via alle 23 del 31 dicembre in Piazza Grande ; musica e divertimento aspettando i fuochi lungo la vallata accompagnati dai rintocchi inimitabili del campanone.

Gubbio/Gualdo Tadino

30/12/2017 08:52

Redazione