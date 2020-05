"La Galleria Nazionale dell' Umbria di Perugia e la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino riapriranno il 28 maggio, speriamo invece di poter riaprire una buona parte degli altri musei delle due regioni il 2 giugno o in una data vicina". Lo ha detto all' ANSA il direttore delle due Gallerie e dei rispettivi circuiti museali, Marco Pierini.

"Come quasi tutti i musei italiani - ha spiegato - riapriremo un po' più tardi perché adeguarsi ai protocolli di sicurezza sta richiedendo duro lavoro e molto tempo". "Per riaprire, oltre a dotare di mascherine e guanti il personale, - ha aggiunto Pierini - abbiamo dovuto ripensare orari e giorni di apertura perché il personale più anziano, o quello affetto da determinate patologie, non può correre il rischio di prestare servizio al pubblico e con la carenza di organici che abbiamo la questione non è di poco conto". "Si è poi deciso - ha riferito ancora il direttore - di installare nei musei maggiormente frequentati dei termo-scanner per la rilevazione della temperatura corporea; abbiamo stabilito per ogni sala di ogni museo il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti, programmato un calendario di pulizie e sanificazioni straordinarie e altre cose utili per la sicurezza del personale e dei visitatori".

Perugia

17/05/2020 18:46

Redazione