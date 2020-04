Porzi (Pd): "L'INPS provveda a pagare la cassa integrazione ai lavoratori della JP Industries"

"L' Inps provveda celermente al pagamento della cassa integrazione per i lavoratori della Jp Industries, dopo la firma del decreto del ministero dello Sviluppo economico, che ha garantito l' ammortizzatore sociale fino a luglio per i lavoratori di Umbria e Marche".

E' quanto sollecita la consigliera regionale Pd Donatella Porzi, la quale spiega che "in questo periodo di crisi sanitaria i cassintegrati Jp Industries si sono trovati senza coperture e l' auspicio è che il versamento per gli ammortizzatori dei primi tre mesi dell' anno possa avvenire celermente". Per Porzi - è detto in un comunicato della Regione - "si apre adesso una fase sulla quale occorrerà vigilare attentamente, per garantire il futuro produttivo di tutta la dorsale appenninica, a cavallo tra Umbria e Marche. I mesi ottenuti di Cig dovranno infatti servire per studiare una strategia di rilancio, anche attraverso un eventuale nuovo piano industriale che potrebbe arrivare e che non potrà più prevedere esuberi. Una fase molto delicata, che la sottosegretaria Morani ci ha rassicurato che sta seguendo con attenzione in prima persona, e che merita l' impegno di tutti". "Da non sottovalutare la possibilità - conclude Porzi - di poter ottenere anche la cassa integrazione per Covid-19, visto che l' emergenza sta bloccando comunque gli stabilimenti".

Gubbio/Gualdo Tadino

18/04/2020 18:51

Redazione