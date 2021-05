Anche TRG partecipa alle due giornate di lutto della città di Gubbio.

Lo speciale con le immagini della partita e le interviste di Gubbio - Paganese di 10 anni, fa che valsero la promozione in B, inizialmente previsto in programma per questa sera, non andrà in onda.

Quanto al tg economia delle 19.30 ( replica 20.20 ) sarà quasi interamente dedicato aal fatto di cronaca dell'esplosione.

Gubbio/Gualdo Tadino

08/05/2021 13:33

Redazione