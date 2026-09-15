'Terra! Umbria', torna la Festa regionale di Alleanza Verdi e Sinistra

Tre giornate di incontri e dibattiti, con esponenti della politica, del sindacato, delle istituzioni, della società civile e del mondo della cultura, ma anche musica, cucina popolare e iniziative dedicate ai più piccoli. Dal 18 al 20 settembre alla Coccinella di Santa Sabina, a Perugia, con il titolo "Terra! Umbria" torna per la seconda edizione la Festa regionale di Alleanza Verdi e Sinistra. Tra gli ospiti attesi, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Elisabetta Piccolotti, Fiorella Zabatta, Michele De Palma, ma anche la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. Ambiente e sociale saranno le due linee guida e dal loro intreccio gli organizzatori vogliono partire per discutere delle trasformazioni che stanno attraversando la società e del modo in cui la politica può leggerle. Il programma, come annunciato, tra appuntamenti pomeridiani e serali mette quindi al centro alcuni dei temi che attraversano il confronto politico nazionale e regionale, dalla crisi climatica alla transizione energetica, dal lavoro alla redistribuzione della ricchezza, dalle politiche per i territori, fino alla guerra e alla costruzione della pace. "Viviamo una fase internazionale segnata da guerre e instabilità, mentre il governo Meloni continua a puntare su petrolio e gas" ha sottolineato Eva Hausegger, co-portavoce regionale di Europa Verde Umbria durante la presentazione nella Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia. "Terra! nasce per mettere al centro le proposte per ridurre le emissioni, rallentare il cambiamento climatico e affrontarne gli effetti" ha ancora affermato Hausegger per poi aggiungere: "Con Avs vogliamo quindi evidenziare pure che gli effetti della crisi climatica non colpiscono tutti allo stesso modo e a pagarne il prezzo più alto sono soprattutto le persone più fragili". "Terra! - ha proseguito Sveva Stancati, segretaria di Sinistra Italiana Perugia - conferma la scelta di Avs di costruire un appuntamento in cui le sue due anime, quella della giustizia ambientale e climatica e quella della giustizia sociale, possano incontrarsi e dialogare". La segretaria regionale di Sinistra Italiana Umbria, Federica Porfidi, concludendo gli interventi ha ricordato che tra gli appuntamenti di questa edizione è stata inserita anche una riflessione sulle manifestazioni "No Kings", un fenomeno che ha assunto una forte dimensione internazionale: "Sarà l'occasione per interrogarci sul rapporto tra democrazia, autoritarismo e mobilitazione civile, in un momento in cui la difesa delle istituzioni democratiche torna a essere una questione centrale". Durante la tre giorni spazio anche alle nuove forme della partecipazione e della comunicazione politica e sociale, con Giovanni Mori, Raffaele Giuliani, Flavia Restivo e Virginia Veludo, alias Rossa Perpendicolare, attivisti, divulgatori e content creator.

Perugia

15/09/2026 14:41

Redazione