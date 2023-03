“InCanto sulle Vie di Francesco 2023”: con i cori tra la natura sui passi di san Francesco X^ edizione

Giunta alla sua X^ edizione, la manifestazione corale che intende celebrare il santo patrono d’Italia attraverso un percorso di musica immerso nella natura, coinvolge tutto il territorio umbro legato ai luoghi francescani, con tappe anche in Toscana e nelle Marche. La suggestiva iniziativa, aperta a tutti, prevede di percorrere i tratti degli antichi percorsi francescani, sostando in luoghi significativi in cui i Cori partecipanti propongono l’ascolto della musica del loro repertorio Con grande entusiasmo ed un pizzico di orgoglio il Comitato promotore, ha portato a compimento, per questa decima edizione, un cammino eccezionale. Infatti all’interno del già corposo cartellone che ha caratterizzato gli scorsi eventi, quello di quest’anno si mette in evidenza per la presenza di tre luoghi simbolo del francescanesimo: Gubbio, La Verna e Greccio, quest’ultimo negli 800 anni dal primo presepe vivente della storia ad opera di San Francesco I luoghi nei quali si svolgerà InCanto sono tutti caratterizzati da una significativa presenza francescana e spaziano tra Umbria, Toscana, Lazio e Marche. Oltre Assisi, troviamo Valfabbrica, Cannara, Sansepolcro, Trevi, Staffolo, Nocera Umbra, Fabriano, La Verna, Greccio, Gubbio, Perugia. Collaborano con l’iniziativa la Regione dell’Umbria, l’A.R.C.UM. (Associazione Regionale Cori dell’Umbria associata a FE.N.I.A.R.CO. - Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali), l’U.N.P.L.I., la rivista Il Sentiero Francescano. Prima tappa a Bagnara Nocera Umbra il 29 aprile 2023 , con la presenza della Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra e il Coro Cristo Re di Numana (AN).

Gubbio/Gualdo Tadino

27/03/2023 08:13

Redazione