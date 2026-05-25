Torna a Bagnara di Nocera Umbra la XIII^ edizione della manifestazione “InCanto sulle vie di Francesco”, serie di eventi che percorre, cantando e camminando, antichi luoghi francescani fra Umbria, Marche, Lazio e Toscana.

Sabato 30 maggio alle ore 17.30 il cammino musicale farà tappa a Bagnara di Nocera Umbra per ricordare le ultime ore di vita del poverello di Assisi, la memoria dell’ultimo viaggio del Santo che lascia Bagnara agonizzante per tornare nella sua città natale.

Particolarmente intensa l’edizione di quest’anno che cade proprio nell’800esimo anniversario della morte di San Francesco e che ricorderà con particolare emozione anche Giovanni Raspa, tragicamente scomparso qualche giorno fa, Conestabile e ideatore della Cavalcata di Satriano l’evento che ogni anno ripercorre il cammino dei cavalieri che riportarono proprio da Bagnara Francesco morente ad Assisi.

La manifestazione di sabato 30 maggio, realizzata con il patrocinio del Comune di Nocera Umbra, dell’ARCUM, gode del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e si avvale della fattiva e preziosissima collaborazione del Circolo Bagnara A.P.S. e dell’Universitatis Bagnariae, e si svolgerà presso la Chiesa di San Egidio di Bagnara, dove ci saranno oltre alla Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra diretta dal maestro Simone Marcelli, due gruppi corali di Perugia: la “Corale Polifonica Felciniana” diretta dal maestro Chiara Franceschelli e il Coro “Stone Eight” diretto dal maestro Alberto Bustos.

I tre cori concluderanno la manifestazione in un sincero abbraccio musicale con l’omaggio al Santo Patrono d’Italia, presso la sorgente del fiume Topino, con il canto di lode al poverello di Assisi.

Gubbio/Gualdo Tadino

25/05/2026 09:25

Redazione