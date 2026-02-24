Skin ADV

A Foligno una rete per lo spaccio, sei arresti della polizia

Denunciata anche una donna per i medesimi reati.

Una presunta rete di spaccio di hashish e cocaina attiva nel centro storico di Foligno è stata scoperta dalla polizia di Stato che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Spoleto a carico di sei cittadini tunisini ritenuti responsabili di concorso nel reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta alle prime ore di questa mattina dagli agenti del locale commissariato - con il personale della squadra mobile di Perugia, numerosi equipaggi del reparto prevenzione crimine "Umbria-Marche" e unità cinofile antidroga giunte da fuori regione - è frutto di un'articolata attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, che, a partire dallo scorso gennaio, ha consentito di documentare l'incessante attività di spaccio portata avanti nel centro storico folignate, in particolare nell'area tra piazza XX Settembre e il parco degli Orti Orfini. L'indagine, in particolare attraverso un'attività osservazione svolta anche da remoto, ha documentato la capacità operativa dei sei nordafricani, in grado di assicurare costantemente ai propri clienti le quantità e tipologie di sostanza stupefacente di volta in volta richiesta. L'attività di spaccio - secondo quanto ricostruito dalla polizia - veniva svolta senza interruzioni, dalle prime ore del mattino sino a tarda notte, con una media di 60/70 cessioni al giorno. In molte occasioni si è proceduto a recuperare da singoli assuntori le dosi di stupefacente appena acquistate e, in tal modo, è stato sequestrato un quantitativo di circa 70 grammi di hashish e quasi 30 grammi di cocaina. I poliziotti hanno rintracciato i sei nordafricani - alcuni dei quali già noti alla polizia per reati specifici - che sono stati sottoposti a perquisizione, estesa anche ai loro domicili, attività che ha permesso di trovare altri 34 grammi di hashish e 16 grammi di cocaina, oltre a circa 3.800 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. I sei tunisini sono stati condotti nel carcere di Spoleto. Una donna, che avrebbe più volte offerto agli indagati supporto logistico, aiutandoli anche a nascondere la droga, è stata denunciata in stato di libertà.

Foligno/Spoleto
24/02/2026 12:16
Redazione
24/02/2026 13:38 | Cronaca
Gubbio, controlli in una discoteca. Denuncia per il titolare per violazioni al testo unico per la sicurezza sul lavoro
Finisce con una denuncia e complessivi 19.867 euro di sanzione l`ispezione condotta in una discoteca a Gubbio dai Carabi...
Leggi
24/02/2026 13:37 | Attualità
Gubbio: impianti eolici, amministrazione comunale al lavoro per la tutela del territorio
L’amministrazione comunale sta seguendo con la massima attenzione e apprensione la questione relativa alle istanze prese...
Leggi
24/02/2026 13:03 | Sport
Stasera torna "Fuorigioco", ore 21.15 su TRG: ospite in studio il centrocampista del Gubbio Ivan Varone
Il post Gubbio-Arezzo e il punto sul girone B di C, con la prossima settimana che prevede il turno infrasettimanale e di...
Leggi
24/02/2026 12:16 | Costume
Gemellaggio di fede 2026 tra Cascia e Chicago
E` in programma dal 13 al 19 marzo prossimi il Gemellaggio di fede 2026 tra la città di Cascia e la città di Chicago, pr...
Leggi
24/02/2026 10:02 | Cronaca
Cerreto di Spoleto: sorpreso dai Carabinieri con arnesi da scasso e pluviali in rame, denunciato un 36enne
I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Cerreto di Spoleto hanno deferito in stato di libertà All’Autorità Giudiziar...
Leggi
23/02/2026 17:06 | Cultura
Nero Norcia, buona la prima adesso si aspetta il secondo weekend
Grandissimo successo per il primo weekend di Nero Norcia, 62esima edizione della mostra mercato nazionale del tartufo ne...
Leggi
23/02/2026 17:04 | Costume
Flavio Insinna a Città di Castello con "Gente di facili costumi"
La Stagione 25/26 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello, organizzata dal TSU e dall`amministratore comunale, ...
Leggi
23/02/2026 16:08 | Attualità
Incontro dedicato all’innovazione sociale e allo sviluppo dei territori promosso da Fondazione Perugia
Si è svolto questa mattina, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani a Perugia, l’incontro dedicato all’innovazi...
Leggi
23/02/2026 15:18 | Attualità
Sappe, disordini nel carcere di Terni, una sezione 'devastata'
"Furia distruttiva" da parte di alcuni detenuti, nel carcere di Terni, dove una sezione è stata "devastata": lo riferisc...
Leggi
23/02/2026 15:16 | Attualità
Intervento del 118 per segnalazione odore di gas presso asilo nido di Villa Pitignano
Una perdita di gas metano si è verificata questa mattina in un asilo nido di Villa Pitignano, che è stato temporaneament...
Leggi
Utenti online:      528


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv