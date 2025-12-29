Skin ADV

A Gualdo Tadino arriva Comics & Games

Evento dedicato al mondo dei fumetti, dei giochi e dell'intrattenimento.

A Gualdo Tadino arriva "Comics & Games", un nuovo evento dedicato al mondo dei fumetti, dei giochi e dell'intrattenimento, in programma giovedì 2 e venerdì 3 gennaio nella biblioteca comunale Ruggero Guerrieri. L'evento fa parte del programma "Natale da Vivere Insieme" promosso dall'amministrazione comunale. Per due giornate, dalle ore 10.00 alle 18.00, la biblioteca si trasformerà in un punto di riferimento per appassionati di tutte le età, con attività ludiche, laboratori creativi, spazi espositivi e iniziative diffuse anche nel centro storico cittadino. "Le due giornate del 2 e 3 gennaio - afferma in una nota dell'ente l'assessore alla Cultura e Politiche giovanili, Gabriele Bazzucchi - rappresentano un'importante occasione per tutti i cittadini e gli appassionati di fumetti, animazione, giochi e intrattenimento fantasy per vivere momenti di creatività e socializzazione. Gualdo Comics & Games unisce divertimento, apprendimento e passione, grazie a laboratori ed attività tematiche. Ringrazio le associazioni, le istituzioni scolastiche e gli enti che hanno collaborato a questa iniziativa, esempio perfetto di come Comune e biblioteca possano lavorare insieme per creare opportunità culturali e di aggregazione di grande qualità. Invito tutti a partecipare con entusiasmo a questa prima edizione, che sono certo darà vita a una tradizione destinata a crescere anno dopo anno".

Gubbio/Gualdo Tadino
29/12/2025 12:36
Redazione
