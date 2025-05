A Gubbio, torna “TerraComunica”, la settimana della sostenibilità sociale, dal 15 al 25 giugno prossimi

Dal 15 al 25 giugno 2025, la città di Gubbio sarà il cuore pulsante della cultura sostenibile italiana, con la nuova edizione di TerraComunica – La Settimana della Sostenibilità Sociale, il festival nazionale promosso dall’Associazione TerraComunica APS. Un evento che ogni anno trasforma Gubbio in un laboratorio di idee, azioni e incontri tra autori, scienziati, artisti, imprenditori e giovani. Il festival propone un calendario ricco di workshop, laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, talks, concerti e attività ludico-didattiche. Gli argomenti trattati spaziano dalla natura alla scienza, dal fare impresa al marketing, dal giornalismo alla geopolitica. Gli eventi si terranno nella Sala dell'Arengo di Palazzo dei Consoli e in vari spazi del centro storico di Gubbio. Tra gli ospiti confermati figurano l’economista e professore Giulio Sapelli, l’economista Pietro Modiano, padre Claudio Ubaldo Cortoni, Alberto Mattiello, Sara Baroni, Alessandra Panaccione, Davide Assel e molti altri. Molti di questi ospiti saranno coinvolti non solo in interventi pubblici, ma anche in laboratori con ragazzi del territorio durante la settimana dal 16 al 25 giugno. Il progetto TerraComunica nasce dalla perseveranza e impegno dei soci, con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Gubbio. “La finalità – spiega il fondatore dell'associazione TerraComunica Paolo Tosti – è quella di proporre un festival per cercare di essere un riferimento di incontro sul territorio, un modo per sensibilizzare le persone su vasti temi e stimolare interessi, magari essere di ispirazione per tanti altri. Sostenibilità è una parola chiave, spesso abusata, ma essenziale, perché associata alla lotta al cambiamento climatico, a nuovi modelli di produzione e consumo, ma anche a un modello economico più inclusivo che ridistribuisce valore e risorse sul territorio e sulle persone.

Gubbio/Gualdo Tadino

30/05/2025 11:20

Redazione