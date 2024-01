A LINK ( TRG canale 13 ore 21.15 ) nuova puntata dedicata alle elezioni amministrative di Gubbio. Lega, Pd, PCI e Ap a confronto

Torna LINK stasera, in diretta, alle ore 21.15 su TRG ( canale 13 ), con una nuova puntata dedicata alle prossime elezioni amministrative di giugno.

Focus su Gubbio. Dopo i movimenti civici, spazio a una prima tornata di partiti per conoscere i posizionamenti e le progettualità in vista della tornata elettorale. Ospiti in studio Angelo Baldinelli di Alternativa Popolare e candidato sindaco, Luca Ramacci segretario della Lega, Massimiliano Grilli segretario del Pd e Fabio Sebastiani segretario del PCI.

Contributi filmati e riflessioni da parte anche di "outsider" della politica per capire dove sta andando la città e quali possano essere le sue linee di sviluppo su temi come viabilità, collegamenti e infrastrutture , economia turistica.

Gubbio/Gualdo Tadino

10/01/2024 10:03

Redazione