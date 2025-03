A San Giustino si parla di artigianato con un convegno che guarda al domani

Dopo il successo del convegno organizzato alcuni mesi fa, dove sono state analizzate le problematiche relative all’agricoltura della Valtiberina, sia nella parte umbra che in quella toscana, il Comune di San Giustino continua il ciclo di convegni parlando di artigianato sabato 15 marzo, dalle ore 9, al Museo del Tabacco. L’organizzazione del convegno è stata affidata all’Accademia Enogastronomica della Valtiberina e alla Cooperativa Sangiustinese, due realtà che conoscono perfettamente questo territorio e con le quali nel 2025 il Comune andrà a realizzare numerose iniziative. Il sindaco Stefano Veschi sottolinea l’importanza di eventi come questo, che trattano l’economia locale umbra/toscana, proprio a San Giustino, il Comune al centro del territorio tra Città di Castello e Sansepolcro: “Sono molto soddisfatto della collaborazione intrapresa con gli organizzatori di queste iniziative – riferisce il primo cittadino -, ritengo Domenico Gambacci e Roberto Panico dei veri ‘Uomini del Fare’, che nel loro percorso lavorativo hanno sempre dimostrato grande professionalità”. Dal mio insediamento in Consiglio comunale – aggiunge l’assessora all’artigianato Loretta Zazzi – ho sempre dichiarato di voler potenziare e qualificare tutti gli eventi che si svolgono nel nostro Comune. Il convegno dal titolo ARTIGIANATO ‘Tra passato, presente e futuro’ andrà ad analizzare le problematiche relative al settore. La giornata si dividerà in due momenti, nella prima parte sarà fatta un’analisi del comparto artigiano con importanti relatori, mentre nella seconda ci sarà una tavola rotonda con i sindaci dei tre maggiori comuni della Valtiberina Tosco/Umbra”.

Città di Castello/Umbertide

06/03/2025 15:13

Redazione