Acque minerali, la famiglia Notari ( Siami spa) acquista il marchio Mottete: capacità complessiva di 60 milioni di bottiglie all'anno

"Siami spa" cresce e consolida la sua posizione nel mondo delle acque minerali italiane. La società di proprietà eugubina, afferente all'imprenditore Sauto Notari, presente oggi sul mercato con i marchi Misia, Viva, Lieve, Celeste e Rugiada, ha formalizzato l’acquisizione della società Motette Srl, con sede a Scheggia e Pescelupo, proprietaria dei marchi “Motette”, “Altea” e “Santa Chiara” . La capacità complessiva di produzione è di circa 60 milioni di bottiglie annue con la possibilità di confenzionare una variegata tipologia di formati in PET.L’acquisizione di Motette è un’opportunità importante per Siami in quanto contribuisce a rafforzare la posizione della società per una copertura più ampia su tutto il territorio nazionale. Oggi Siami si attesta su un fatturato di 30 milioni di euro stando agli ultimi dati del 2021 ; l'investimento consentirà al gruppo di poter consolidare la sua posizione dunque anche in termini economici .

Per Sauro Notari l'operazione di acquisto:"Consentirà a Siami di acquisire quote di mercato più vicine ai consumatori e ai territori di riferimento", oltre a rappresentare una solida garanzia occupazionale per il territorio sia come occupati diretti che dell'indotto , basti pensare al settore dei trasporti .

Con l'altro polo d'imbottigliamento territoriale, riferito al marchio Rocchetta di Gualdo Tadino, l'Alto Chiascio conferma e consolida la sua posizione in Umbria e nel centro Italia come uno dei maggiori poli di imbottigliamento di acque minerali.

Gubbio/Gualdo Tadino

18/04/2022 11:09

Redazione